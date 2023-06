Voile : une intervenante de l'université Paris-Dauphine exclue après des propos racistes contre une étudiante

« inadmissible »

Une intervenante de l'université Paris-Dauphine, a été écartée par la direction après avoir tenu des propos racistes envers une étudiante lors de sa soutenance de fin d'année qui se devait se dérouler mercredi 21 juin. Son voile, rapporte RMC a manifestement fait sortir de ses gonds la responsable pédagogique, qui faisait partie du jury avec trois autres collègues.L'étudiante avait à peine commencé sa présentation orale que l'intervenante lui a coupé la parole pour s'indigner de son choix de porter le voile,à ses yeux alors même que celui-ci est est autorisé à l'université. Pire, elle lui a dit que c'estet qu'elle devait, sous les yeux des autres membres du jury qui ont pris la défense de l'étudiante.Choquée, celle-ci a refusé de poursuivre son oral en sa présence et la direction de l'université a aussitôt été alertée. Sans attendre, et en moins de 24 heures, l'intervenante a été exclue. La présidence s'en est expliquée dans un courriel à ses étudiants en déclarant que les propos tenus sont, en. Ses propos ont fait l'objet d'un signalement auprès du procureur de la République.Le Conseil français du culte musulman (CFCM) a exprimé, vendredi 23 juin, ses inquiétudes de voir que, a-t-il affirmé.