Vers la création d'un micro-Etat musulman sur le modèle du Vatican en Albanie

Sur le modèle du Vatican, un micro-Etat dirigé par un ordre religieux soufi est annoncé par le gouvernement albanais.



« Vatican musulman » verra-t-il vraiment le jour en Europe ? C’est l’ambition affichée par le Premier ministre albanais Edi Rama, qui a annoncé, samedi 21 septembre, la création prochaine d’un micro-Etat dirigé par l’ordre religieux des Bektachis, « cinq pâtés de maisons à New York » , précise même le New York Times à qui l’information a été transmise.



Les Bektachi représentent la quatrième communauté religieuse d’Albanie (environ 10 % de la population) après les musulmans sunnites, les chrétiens orthodoxes et les catholiques. Le Premier ministre, lui-même catholique non pratiquant, entend ainsi promouvoir la vision d’un islam tolérant tel que pratiqué par la confrérie soufie.



Fondé au XIIIe siècle du temps de l’Empire ottoman, le bektachisme a subi de multiples persécutions au cours de son histoire jusqu’à son bannissement de Turquie par Mustafa Kemal Ataturk, le père fondateur de la République turque. Ses membres se sont alors installés dans les Balkans, et principalement en Albanie.



« La souveraineté de l’ordre bektachi constitue une étape importante dans le renforcement des valeurs d’inclusion, d’harmonie religieuse et de dialogue dans un monde de plus en plus divisé » , a salué la confrérie dans un communiqué. « Le nouvel État n’aura pour seul objectif que le leadership spirituel » , précise-t-on.



« Une équipe d’experts juridiques, y compris des juristes internationaux, est en train de rédiger un texte définissant le statut souverain du nouvel État à l’intérieur de l’Albanie » , indique The New York Times. Toute la question sera de savoir quels pays voudront reconnaître la souveraineté des Bektachis, souvent considérés comme des hérétiques par les mouvements conservateurs aussi bien sunnites que chiites. « Nous avons aussi des ennemis » , admet le chef spirituel Baba Mondi, 65 ans, qui souhaite voir son État se doter d’un service de renseignements mais pas d’une armée. La citoyenneté ne sera accordée qu’aux membres du clergé et de son administration.



