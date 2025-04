Sur le vif Vanter le bio sans couscous, avec un « casting caucasien » : des corrections du ministère de l'Agriculture pour une pub qui passent mal Rédigé par Lina Farelli | Mercredi 16 Avril 2025









Le spot sera diffusé dans le cadre de la future campagne télévisée « C’est bio la France » dont la sortie est prévue pour le 22 mai. L'extrême droite a-t-elle pris les rênes du ministère de l'Agriculture ? Le cabinet de la ministre Annie Genevard a demandé des changements de dernière minute dans plusieurs scènes d'une publicité visant à encourager les Français à consommer des produits issus de l'agriculture biologique, sans pesticides. Un spot publicitaire de l’Agence bio devant montrer une famille se régalant autour d'un couscous et vantant ainsi une France diverse et métissée n'a pas obtenu l'assentiment de la ministre. Issue des rangs des Républicains, elle a réclamé des changements qui sont loin d'être anecdotiques dans l'ambiance plus que droitière du moment en France.Selon un courriel en date du 7 avril consulté par Libération qui révèle l'affaire mardi 15 avril, son cabinet a demandé de mettre, à la place du couscous, pourtant le plat préféré des Français, unPlus problématique encore est la demande qui suit :plutôt qu'un jeune garçon métis pour incarner un ado se préparant une mayonnaise dans la publicité.L'appel à correction est assumé au ministère. Interrogée par l'AFP, on indique que la campagne a. Mais ces demandes de dernière minute,selon les mots d'une source à Libé, ont mis mal à l'aise plusieurs acteurs en charge du dossier. Elles ont dû tout de même être prises en compte. Seul le casting n'a pas pu être modifié,Le spot sera diffusé dans le cadre de la future campagne téléviséedont la sortie est prévue pour le 22 mai.