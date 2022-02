Une stèle et des expositions en mémoire à l’Emir Abdelkader sur les bords de la Loire

« qui permettront de constituer un réseau des lieux de mémoire de l’histoire de la France et de l’Algérie »

Abdelkader ibn Muhieddine, connu sous le nom de l'Emir Abdelkader , créateur d'un Etat éphémère dont la capitale était Tagdemt, et qui s'étendait du sud d'Alger à la frontière marocaine à l'ouest, s'est engagé avec détermination contre la colonisation française en 1932. La France, qui était pourtant la première armée du monde, a eu besoin de plus de 15 ans pour mettre fin au mouvement de résistance initié par le chef militaire. Il fut emprisonné avec femmes et enfants au château d'Amboise, après sa reddition le 21 décembre 1847. Contrairement à la promesse du général Louis de Lamoricière de le laisser libre de se rendre à Alexandrie ou à Acre, il fut gardé en captivité au fort Lamalgue à Toulon, puis à Pau et enfin à Amboise.Après son arrivée à Amboise, l'humidité du château détériore sa santé au point de susciter l'indignation en France et à l'étranger. Une campagne d'opinion publique est organisée qui aboutira à la libération de l'Emir Abdelkader en octobre 1852. Louis-Napoléon Bonaparte – futur empereur Napoléon III – ira jusqu'à lui octroyer une pension qui lui permettra de se consacrer à la théologie et à la philosophie, ses deux passions avant d'être obligé de combattre.L'Emir Abdelkader meurt à Damas le 26 mai 1883 et est enterré près de son maître, le grand soufi Ibn Arabi . Son corps est retrouvé en 1965 et transféré vers l'Algérie avec l'autorisation de sa famille, qui en profita pour obtenir la libération d'un arrière-petit-fils de l'émir, détenu par le gouvernement algérien.D'autres gestes œuvrant à réconcilier les mémoires suivront,, promet l'Elysée, qui cite notamment la relance du projet de musée de l'histoire de la France et de l'Algérie à Montpellier.