SphÃ¨res d'injustice. Pour un universalisme minoritaire, par Bruno Perreau

Sphères de justice

Depuis des décennies, des groupes féministes, antiracistes, LGBT+, antivalidistes... s'organisent en vue de défendre leurs droits. Mais comment articuler les combats minoritaires malgré leur hétérogénéité ? Comment impliquer la majorité ? Dans cet ouvrage, Bruno Perreau défend une nouvelle théorie de la justice fondée sur la résonnance des expériences minoritaires.Qu'est-ce qu'une minorité ? Un état d'infériorité numérique ? Une identité dominée ? Une catégorie protégée par le droit ? Une communauté partageant certains traits culturels ? Pour Bruno Perreau, être minoritaire, c'est vivre dans un rapport de substituabilité. Devant le spectacle de George Floyd, étouffé jusqu'à la mort par la police de Minneapolis, toute personne noire savait qu'elle aurait pu être à sa place. Toute autre personne constituée par la menace de la violence ne put que se sentir interpellée.Sphères d'injustice réfléchit aux résonances entre les différents types d'expérience minoritaire et passe en revue les obstacles que rencontre la notion de minorité aujourd'hui : comment articuler les combats minoritaires et éviter qu'ils soient en compétition ? Comment impliquer la majorité ? Comment éviter les dérives managériales et résister aux attaques réactionnaires ? Comment représenter les minorités à l'ère des algorithmes ?Par son étude des jurisprudences américaine, française et européenne, Bruno Perreau montre qu'une catégorie peut toujours en abriter une autre. Les dispositifs qui protègent le genre peuvent servir à protéger la race, ceux qui protègent le handicap peuvent protéger l'âge, la classe, l'orientation sexuelle, et ainsi de suite. C'est ce que l'auteur appelle l'intrasectionnalité.En actualisant, l'ouvrage classique du philosophe Michael Walzer, Sphères d'injustice démontre l'utilité d'un universalisme minoritaire et avance une théorie analogique de la justice pour relever les défis de l'interdépendance économique, numérique et écologique au XXIe siècle.