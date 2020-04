Ramadan 2020 : les musulmans atteints du Covid-19 devraient-ils jeÃ»ner ? L'OMS rÃ©pond

« concilier les pratiques du Ramadan et la sécurité des personnes lors de la pandémie du Covid-19 ».

« Aucune étude n’a été réalisée sur le jeûne et le risque d’infection par le virus du Covid-19 »

« les personnes en bonne santé devraient pouvoir jeûner pendant ce Ramadan, comme les années précédentes ».

« devraient envisager de ne pas le faire, suivant les dérogations prévues par la religion, en concertation avec leur médecin, comme pour toute autre maladie ».

Le mois du Ramadan approchant à grands pas, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a émis une série de recommandations afin de, signale l'institution spécialisée des Nations Unis. De ce fait,En revanche, les personnes contaminées par le nouveau coronavirusEn effet, bien que les connaissances sur le Covid-19 s'affinent avec le temps, le mystère autour de cette maladie n'a pas encore été totalement percé, ce qui appelle chacun à la plus grande vigilance sachant qu'en islam, la préservation de la santé est une obligation plus importante à respecter que le jeûne. C'est d'ailleurs pourquoi les personnes souffrantes de maladies chroniques ou de maladies dont le jeûne risque d'aggraver la santé ou encore les femmes enceintes ou allaitantes sont dispensées de jeûne.Alors le jeûne du mois du Ramadan est-il une pratique compatible avec le Covid-19 ? Saphirnews a interrogé une médecin dessus, voici ses réponses et ses conseils pour passer un mois du Ramadan dans la sérénité.