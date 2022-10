Sur le vif Palestine : le Quai d'Orsay se déclare mobilisé pour une libération de Salah Hamouri « aussi tôt que possible » Rédigé par Lionel Lemonier | Vendredi 7 Octobre 2022 à 17:00









Face à cette situation qui n'a que trop durer pour ses proches, 35 maires - principalement d’Ile-de-France - ont signé une lettre fin août pour solliciter une audience à l’Elysée et obtenir une réaction officielle de la diplomatie française. « Salah Hamouri est citoyen français. Nous nous inquiétons de ce harcèlement injustifié, de l’asphyxie financière organisée à son égard » , ont-ils dénoncé.



Au cours d’un point presse mercredi 5 octobre, le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères a fait valoir sa position sur l'affaire. A la question de savoir si la visite du consul et de l’ambassadeur de France à Tel-Aviv rendue à Salah Hamouri lundi 3 octobre préfigure « une intervention plus vigoureuse de la diplomatie française et de l’exécutif » pour faire libérer l'avocat, le porte-parole du ministre a déclaré que « la situation de notre compatriote M. Salah Hamouri est suivie de très près » . « Nous sommes mobilisés pour que ses droits soient respectés, qu’il bénéficie de toutes les voies de recours, et qu’il puisse être libéré aussi tôt que possible » , fait-on savoir.



Le ministère assure que « dès le départ, la diplomatie française a multiplié les contacts, à tous les niveaux, à Paris, à Tel Aviv et à Jérusalem, afin d’obtenir des explications, de nous assurer de ses conditions de détention, et d’exercer notre droit à visite consulaire » . Il précise également que le prisonnier a reçu cinq visites consulaires depuis mars dernier.



Le président de la République « a soulevé le cas de notre compatriote avec son homologue Yair Lapid le 22 août dernier » . Et de conclure que « Salah Hamouri doit pouvoir être libéré, il doit pouvoir mener une vie normale à Jérusalem, où il est né et où il réside, et son épouse et ses enfants doivent pouvoir s’y rendre pour le retrouver. Notre mobilisation en ce sens se poursuivra » . En diplomatie, les mots ont un poids, et les déclarations officielle une signification. Reste à savoir si la mobilisation déclarée de la diplomatie française portera ses fruits au plus vite pour Salah Hamouri. Ce dernier a entamé fin septembre une grève de la faim pour dénoncer le caractère arbitraire de sa détention, renouvelée en septembre pour trois mois jusqu'en décembre.



