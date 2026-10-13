Economie Natakassam Cola, le pari du cola halal sans sucre Rédigé par Lina Farelli | Mardi 13 Octobre 2026

Produit en Alsace et vendu en France depuis juillet 2026, Natakassam Cola se présente comme « le premier cola au monde certifié halal ». Une promesse de niche sur un marché où les challengers de Coca-Cola et Pepsi se comptent par dizaines, et où bien peu durent.







En France, la mode des colas régionaux a fleuri au début des années 2000, avec Breizh Cola en Bretagne ou Corsica Cola sur l'île de Beauté. D'autres ont misé sur l'engagement : Le cola est l'une des boissons les plus imitées au monde. Depuis la recette mise au point par le pharmacien John Pemberton en 1886, des centaines de marques ont tenté leur chance face aux deux géants américains, Coca-Cola et Pepsi.En France, la mode des colas régionaux a fleuri au début des années 2000, avec Breizh Cola en Bretagne ou Corsica Cola sur l'île de Beauté. D'autres ont misé sur l'engagement : Mecca-Cola, lancé en France en 2002, visait déjà explicitement les consommateurs musulmans. Plus récemment, Palestine Cola, né en Suède en février 2024, a surfé sur le boycott des marques américaines lié à la guerre à Gaza . Chaque nouvel entrant dans le marché doit donc trouver un angle marketing pour se démarquer des autres. Natakassam table sur le halal.

Halal, zéro sucre et solidaire « On partage » en arabe littéraire - est commercialisé en France depuis juillet 2026. Il est porté par la société Ethical Beverages Company (EBC) et produit à Soultzmatt, dans le Haut-Rhin, sur le site déjà connu pour l'eau Lisbeth, rapporte



La singularité revendiquée tient d’abord à la certification. Les ingrédients, l'usine et la chaîne de mise en bouteille sont certifiés halal par HCS (Halal Certification Service), un organisme suisse. La marque précise que le site n'embouteille aucune boisson alcoolisée et qu'aucun composant d'origine animale n'entre dans la recette.



Autre argument clé que Natakassam Cola revendique haut et fort : l’absence de sucre dans la boisson. « Sa recette à l’eau de source et aux bulles fines offre aux consommateurs une boisson zéro sucre, facile à digérer, et une réelle alternative aux marques de sodas américains » , promet la marque, qui « repose sur un engagement fort : 10 % du prix de chaque bouteille vendue sont reversés à des associations situées dans les trois pays du Maghreb (au Maroc, en Algérie et en Tunisie, ndlr), via la Fondation d’entreprise Natakassam ». Natakassam Cola -en arabe littéraire - est commercialisé en France depuis juillet 2026. Il est porté par la société Ethical Beverages Company (EBC) et produit à Soultzmatt, dans le Haut-Rhin, sur le site déjà connu pour l'eau Lisbeth, rapporte L’Alsace. . La marque a officialisé son lancement en septembre 2026.La singularité revendiquée tient d’abord à la certification. Les ingrédients, l'usine et la chaîne de mise en bouteille sont certifiés halal par HCS (Halal Certification Service), un organisme suisse. La marque précise que le site n'embouteille aucune boisson alcoolisée et qu'aucun composant d'origine animale n'entre dans la recette.Autre argument clé que Natakassam Cola revendique haut et fort : l’absence de sucre dans la boisson., promet la marque, qui(au Maroc, en Algérie et en Tunisie, ndlr),

Un pari sur une clientèle ciblée La logique est d'abord commerciale. Théophile Cormillot, directeur commercial de la marque, estime que, dès lors qu’ « entre 6 et 9 % de la population française est musulmane, le marché des boissons halal représente un potentiel commercial considérable » .



« Au-delà des chiffres, déclare-t-il, Natakassam Cola répond à un besoin d’inclusion, de qualité et de bien-être, partagé par de nombreux consommateurs, notamment musulmans, qui souhaitent consommer des produits made in France, en phase avec leurs valeurs. Nous avons souhaité réunir ces dimensions dans une boisson non alcoolisée, peu calorique, élégante et engagée. »

Un succès encore très incertain Reste à savoir si l'étiquette suffira. Un cola classique ne contient ni porc ni ingrédient animal : la question halal porte surtout sur d'éventuelles traces d'alcool dans les arômes. Beaucoup de consommateurs musulmans boivent déjà des colas sans s'en inquiéter. La certification apportera-t-elle un vrai plus à leurs yeux ? Mecca-Cola ciblait déjà cette clientèle voici plus de 20 ans, sans parvenir à s'installer durablement face aux géants du cola.



Le positionnement de la marque se veut premium, avec un format verre de 33 cl déjà présent dans des cafés, hôtels et restaurants selon EBC. La bouteille plastique d'1,5 L est en cours de référencement en grande surface, EBC visant un déploiement plus large sur le sol français d'ici le Ramadan 2027, qui débutera en février 2027. Le marché des colas alternatifs est jonché de lancements prometteurs retombés dans l'oubli. Le mois du Ramadan 2027 fera donc office de premier test pour EBC.







