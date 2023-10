Karim : Â« Je prÃ©fÃ¨re rester bloquer dans ma vie conjugale que divorcer Â»

SOUTENEZ UNE PRESSE INDÉPENDANTE PAR UN DON DÉFISCALISÉ ! Psycho Karim : « Je préfère rester bloquer dans ma vie conjugale que divorcer » Rédigé par Lalla Chams En Nour | Samedi 7 Octobre 2023 à 08:00





Dans l'intention de sauver mon mariage, je décide d'entamer une conversation sincère avec ma conjointe. J'exprime mes préoccupations et mes questions, tout en me montrant ouvert à entendre son opinion. Elle me répond sincèrement qu'elle n'est plus en mesure de continuer avec moi, qu'elle est fatiguée et que, tôt ou tard, elle me proposerait le divorce.



J'ai l'impression que c'est irréversible. C'est ce qui m'énerve le plus en moi. Je vois qu'elle ne veut plus de moi mais je n'arrive pas à prendre une décision nette pour me séparer d'elle, préférant rester dans ce blocage de vie conjugale où il n'y a ni amour, ni sexe, ni respect.

Lalla Chems En Nour, psychanalyste



Avez-vous pu analyser ensemble l’évolution de votre relation ? Y a-t-il eu dégradation progressive ? Mésentente au départ ? Sur quelles bases vous êtes-vous mariés ? Aviez-vous des projets en commun ou bien vous êtes-vous contentés de vous marier par « convenance » ?



Un couple, c’est comme une aventure en bateau, il faut être solidaire, endurant, attentif à son partenaire pour que tout se déroule le mieux possible. C’est un voyage périlleux, mieux vaut être attentif au choix du partenaire, non ? Qu’en pensez-vous ? Vous vous êtes fatigués l’un l’autre, le désir est mort, s’il a bien existé chez chacun de vous. Franchement, il serait urgent de comprendre ce qui vous est arrivés pour ne pas recommencer avec vos prochains partenaires.



Si vous ne parvenez pas à prendre de décision, demandez-vous pourquoi vous avez une si piètre estime de vous-même ? Le problème est peut-être là. Si vous ne vous aimez pas vous-même, comment l’autre peut alors vous aimer ?



Lire aussi : Le couple est une conquête : la fécondité de la rencontre en islam



Cher Karim,Avez-vous pu analyser ensemble l’évolution de votre relation ? Y a-t-il eu dégradation progressive ? Mésentente au départ ? Sur quelles bases vous êtes-vous mariés ? Aviez-vous des projets en commun ou bien vous êtes-vous contentés de vous marier par « convenance » ?Un couple, c’est comme une aventure en bateau, il faut être solidaire, endurant, attentif à son partenaire pour que tout se déroule le mieux possible. C’est un voyage périlleux, mieux vaut être attentif au choix du partenaire, non ? Qu’en pensez-vous ? Vous vous êtes fatigués l’un l’autre, le désir est mort, s’il a bien existé chez chacun de vous. Franchement, il serait urgent de comprendre ce qui vous est arrivés pour ne pas recommencer avec vos prochains partenaires.Si vous ne parvenez pas à prendre de décision, demandez-vous pourquoi vous avez une si piètre estime de vous-même ? Le problème est peut-être là. Si vous ne vous aimez pas vous-même, comment l’autre peut alors vous aimer ?

La rubrique « Psycho », qu’est-ce que c’est ?



Des psychologues et psychanalystes répondent à vos questions. Musulman(e)s du Maghreb ou de France, professionnel(le)s actif(ve)s exerçant en cabinet, ils réfléchissent à votre problématique et tentent de vous éclairer à travers leur expérience professionnelle et leur pratique spirituelle. Ils peuvent vous aider à y voir plus clair en vous-même ou à mieux décrypter le comportement des personnes de votre entourage.

Ils ne sont pas médecins, même si on les désigne parfois comme des « médecins de l’âme », mais leur rôle est de vous aider à trouver en vous-même la meilleure réponse à vos interrogations sur vos relations aux autres, votre conjoint ou conjointe, vos parents, vos frères et sœurs, vos amis, vos collègues de travail, vos voisins...

Alors, n’hésitez pas, interrogez-les, ils tenteront de vous répondre en s’éclairant des plus belles pensées de l’islam.

Contactez-les (anonymat préservé) : psycho@saphirnews.com