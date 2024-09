Israël bombarde le sud Liban, « une autre Gaza » redouté par l’ONU

Les frappes meurtrières menées lundi 23 septembre par Israël dans le sud du Liban fait craindre une guerre régionale aux conséquences désastreuses. L’armée israélienne a affirmé avoir bombardé plus de 300 sites du Hezbollah, tandis que le Premier ministre libanais, Najib Mikati, a dénoncé un « plan de destruction » mené par Israël. Il a appelé l’ONU et l’ensemble de la communauté internationale « à dissuader l’agression ».



Le ministère libanais de la Santé a annoncé pour l’heure la mort de 182 personnes. Plus de 700 blessés ont aussi été enregistrés par les autorités. Cette attaque israélienne intervient après la vague d’explosions de bipeurs et de talkies-walkies survenue les 17 et 18 septembre au Liban. L’action visant le Hezbollah a fait 37 morts et près de 3 000 blessés. Elle a été suivie, vendredi 20 septembre, par une frappe aérienne sur Beyrouth qui a fait au moins 45 morts selon le dernier bilan officiel. Deux chefs de la milice islamiste ont été tués au cours du raid.



Tandis qu’Israël a indiqué qu'elle s'apprêtait à mener de nouvelles frappes « de grande envergure » sur la plaine de la Békaa, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, a alerté sur le fait que le Liban pourrait se transformer en une nouvelle bande de Gaza, où la guerre continue d’endeuiller depuis octobre 2023.



L'Iran a mis en garde Israël contre « les conséquences dangereuses » de ses attaques au Liban. « Alors que la région est au bord d'une catastrophe imminente, on ne saurait trop insister sur le fait qu'il n'y a pas de solution militaire qui rende les deux parties plus sûres » , a fait savoir, dimanche 23 septembre, sur X Jeanine Hennis, coordinatrice spéciale des Nations Unies pour le Liban.



Plus à suivre