Sur le vif Inde : une mosquée disputée entre musulmans et hindous à Sambhal, quatre morts Rédigé par Lina Farelli | Lundi 25 Novembre 2024 à 18:30









Cette enquête a été déclenchée à la demande d’ultranationalistes hindous persuadés que la mosquée a été bâtie par les Moghols au XVIe siècle sur les ruines d’un temple hindou. Une commission a été nommée pour faire la lumière sur cette affaire. Elle s’est rendue une première fois à la mosquée le 19 novembre sans difficulté. Mais lors du second passage de la commission dimanche 24 novembre, des centaines de personnes étaient présentes devant le lieu de culte pour s’opposer à sa venue, craignant que l’enquête mène à l’accaparement de la mosquée par les hindous.



Malgré les appels au calme des responsables de la mosquée, de violents affrontements ont éclaté avec la police. Celle-ci, qui indique avoir compté une vingtaine de blessés dans ses rangs, a nié toute implication dans la mort des quatre manifestants. Plusieurs dizaines de personnes ont été arrêtées. En outre, les autorités locales ont décidé de couper Internet et de fermer les écoles dans le district de Sambhal. Elles ont également interdit aux étrangers, aux organisations sociales et aux représentants publics d'entrer dans la ville sans autorisation préalable jusqu'au 30 novembre.



La ville de Sambhal, dans l'Uttar Pradesh, est en proie à des violences ayant provoqué, dimanche 24 novembre, la mort de quatre hommes de confession musulmane. Les tensions ont éclaté après qu'une enquête ait été ordonnée quelques jours plus tôt par la justice sur la mosquée Shahi Jama, selon les médias locaux.







