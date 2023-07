Imany : Â« Je souffre d'avoir avortÃ© plusieurs fois, je suis perdue avec lui Â»

SOUTENEZ UNE PRESSE INDÉPENDANTE PAR UN DON DÉFISCALISÉ ! Psycho Imany : « Je souffre d'avoir avorté plusieurs fois, je suis perdue avec lui » Rédigé par Lalla Chems En Nour | Samedi 8 Juillet 2023 à 08:00





Salam aleykom, je vous contacte pour vous faire part de mon histoire, c’est très long mais je vais essayer de la faire courte. Il y a trois ans, j’ai rencontré un homme, je venais d’avoir 22 ans. J’ai eu un coup de foudre, c’était une première pour moi. Je l’ai aimé dès le départ énormément mais, de son côté, ce n’était pas le cas. Il m’avait dit qu’il avait 29 ans à l’époque. Au fil du temps, il m’a menti sur beaucoup de choses dont son âge réel, 36 ans. J’ai continué à l’aimer malgré qu’il me fasse du mal, me trompe, me trahisse, me mente.



Quelques mois après notre rencontre, je suis tombée enceinte de lui. Au même moment, j’apprends qu’il me trompe, j’ai dû avorter, qu’Allah me pardonne pour ce grand péché. J’ai énormément souffert. Wallah, j’en souffre aujourd’hui encore, cela a brisé ma vie.



Je m’étais jurée que je ne retournerai plus avec lui après cet avortement. Mais je me suis remise avec lui et juste après, je suis retombée enceinte quelques semaines après mon premier avortement, et j’ai avorté encore. J’étais totalement anéantie, dans une période très dure de ma vie.



Puis le temps a passé, on a continué ensemble. Un an après le premier avortement, je suis retombée enceinte une troisième fois. Au regret, j'ai commis ce grave péché trois fois. La dernière fois, c’était en 2021. Je regrette tellement, je suis tellement mal, je me sens comme une personne horrible. Je mérite que Dieu me châtie pour ce que j’ai commis.



Aujourd’hui, je ne suis pas heureuse, je suis triste, déprimée, je n’arrive plus à rien. Je suis morte à l’intérieur de moi, même si je suis en vie sur cette terre, quand j’essaye de parler avec cet homme de ce qu’on a commis, il ne veut plus en entendre parler, il veut oublier. C’est la seule personne avec qui je peux en parler pourtant.



Je me dis qu’il ne m’a jamais aimée, je suis toujours avec lui dans le haram (dans une relation illicite, ndlr). S’il m’avait réellement aimée, il m’aurait épousée.



Aujourd’hui, je réfléchis à ma vie et je ne sais plus quoi faire avec cet homme. Je me dis peut-être que Allah veut pas que ma vie se fasse avec lui. Je suis perdue, je ne m’en sors plus, j’ai besoin d’aide.

Lalla Chems En Nour, psychanalyste Chère Imany,



A lire votre lettre et quelques détails que nous ne publierons pas par discrétion, vous avez accepté d’endurer une situation, à mes yeux, humiliante.



Le plus intrigant, c’est pourquoi vous êtes vous laissée traiter aussi mal, sans la moindre perspective d’engagement sérieux de sa part. Cet homme a menti, il a commis des délits qu’il vous a cachés, mais que vous avez fini par savoir. Vous devriez vous interroger sur ce qui vous pousse à retourner vers lui à chaque fois, après chaque humiliation. Et vous savez aussi que la contraception existe, qu’il y a différentes méthodes légales pour se protéger lors de rapports intimes, non ?



Peut-être faudrait-il grandir un peu, devenir responsable de vous-même. Vous décider à vous faire respecter. Vous parlez de déprime, mais je comprends que votre âme soit en souffrance, vous commettez des actes non seulement contre vous-même mais aussi contre des germes de vie.



En général, quand nous sommes coincés dans la répétition d’erreurs, comme vous semblez l’être, il est urgent de s’interroger sur soi-même, peut-être se faire accompagner par un professionnel pour retrouver le chemin de l’harmonie intérieure. Interrogez-vous sur vos rapports avec votre père, par exemple. Aurait-il été humiliant à votre égard ? Seriez-vous dans la répétition de traumas survenus dans votre enfance ?



Faites-vous aider, ce serait trop douloureux et difficile de revenir seule sur votre histoire, mais n’hésitez pas, car vous risquez sinon de ne pas trouver la force nécessaire pour réagir et vous libérer des conditionnements du passé.

La rubrique « Psycho », qu’est-ce que c’est ?



Des psychologues et psychanalystes répondent à vos questions. Musulman(e)s du Maghreb ou de France, professionnel(le)s actif(ve)s exerçant en cabinet, ils réfléchissent à votre problématique et tentent de vous éclairer à travers leur expérience professionnelle et leur pratique spirituelle. Ils peuvent vous aider à y voir plus clair en vous-même ou à mieux décrypter le comportement des personnes de votre entourage.

Ils ne sont pas médecins, même si on les désigne parfois comme des « médecins de l’âme », mais leur rôle est de vous aider à trouver en vous-même la meilleure réponse à vos interrogations sur vos relations aux autres, votre conjoint ou conjointe, vos parents, vos frères et sœurs, vos amis, vos collègues de travail, vos voisins...

Alors, n’hésitez pas, interrogez-les, ils tenteront de vous répondre en s’éclairant des plus belles pensées de l’islam.

Contactez-les (anonymat préservé) : psycho@saphirnews.com