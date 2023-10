Farid : Â« Je me retrouve confrontÃ© Ã  un blocage solide dans mon deuxiÃ¨me mariage Â»

SOUTENEZ UNE PRESSE INDÉPENDANTE PAR UN DON DÉFISCALISÉ ! Psycho Farid : « Je me retrouve confronté à un blocage solide dans mon deuxième mariage » Rédigé par Lalla Chams En Nour | Samedi 28 Octobre 2023 à 17:00





À un moment charnière de ma vie, je me retrouve confronté à un blocage solide dans mon deuxième mariage qui me fait penser à l'échec de mon premier mariage. Et je me demande cette fois-ci ce qui a pu mal tourner réellement dans ma relation. Perplexe, je désire comprendre et je mène une réflexion profonde sur les causes potentielles de ma vie conjugale actuelle en agonie.



Je me remémore les expériences de mon premier mariage et je réalise qu'il y a peut-être des similitudes entre les deux relations. Je me pose des questions sur mes propres comportements, mes attentes et mes actions passées. Est-ce que je répète les mêmes erreurs que j'ai commises dans mon premier mariage ? Est-ce que j'avais pris le temps nécessaire pour me remettre de mon précédent échec avant de me remarier ?



Je réalise également qu'il est important de comprendre ma part de responsabilité dans les difficultés conjugales. Je me demande si j'ai fait preuve d'ouverture, de communication et de compromis dans mon mariage actuel. Est-ce que j'ai pris le temps d'écouter et de comprendre les besoins et les préoccupations de ma conjointe ? Est-ce que j'ai su exprimer mes propres besoins de manière claire et constructive ?



En parallèle, j'examine également les circonstances et les facteurs externes qui pourraient avoir contribué à la tension dans mon mariage. Sont-ce que des problèmes financiers, des pressions familiales ou des différences culturelles qui ont joué un rôle dans la détérioration de la relation ?

Lalla Chems En Nour, psychanalyste



Je vous souhaite sincèrement de trouver des réponses à ces questions fondamentales. Vous êtes attentif à cette situation répétitive. Il y a là un signe qui ne trompe pas. Quand on réalise que l’on se met toujours dans les mêmes situations, cette répétition indique une raison inconsciente qui a ses racines dans les expériences de l’enfance. Il est difficile parfois de retrouver tout seul les circonstances traumatisantes qui entraînent des réactions de répétition. Déjà le reconnaître pour soi-même, c’est le début de la solution.



Peut-être pourriez-vous vous diriger vers un thérapeute qui vous aidera à prendre la distance nécessaire, à réaliser d’où pourrait venir cette mise en acte de l’échec dans vos relations avec les femmes. Vous le savez sans doute, la relation d’un garçon avec sa mère, dans la tradition maghrébine, ou plus largement méditerranéenne, n’est pas dépourvue d’abus, de pièges, d’emprise, etc. Oui, vraiment, vous vous posez les bonnes questions. Bon courage dans ce chemin de connaissance.



Lire aussi : Le couple est une conquête : la fécondité de la rencontre en islam



Cher Farid,Je vous souhaite sincèrement de trouver des réponses à ces questions fondamentales. Vous êtes attentif à cette situation répétitive. Il y a là un signe qui ne trompe pas. Quand on réalise que l’on se met toujours dans les mêmes situations, cette répétition indique une raison inconsciente qui a ses racines dans les expériences de l’enfance. Il est difficile parfois de retrouver tout seul les circonstances traumatisantes qui entraînent des réactions de répétition. Déjà le reconnaître pour soi-même, c’est le début de la solution.Peut-être pourriez-vous vous diriger vers un thérapeute qui vous aidera à prendre la distance nécessaire, à réaliser d’où pourrait venir cette mise en acte de l’échec dans vos relations avec les femmes. Vous le savez sans doute, la relation d’un garçon avec sa mère, dans la tradition maghrébine, ou plus largement méditerranéenne, n’est pas dépourvue d’abus, de pièges, d’emprise, etc. Oui, vraiment, vous vous posez les bonnes questions. Bon courage dans ce chemin de connaissance.

La rubrique « Psycho », qu’est-ce que c’est ?



Des psychologues et psychanalystes répondent à vos questions. Musulman(e)s du Maghreb ou de France, professionnel(le)s actif(ve)s exerçant en cabinet, ils réfléchissent à votre problématique et tentent de vous éclairer à travers leur expérience professionnelle et leur pratique spirituelle. Ils peuvent vous aider à y voir plus clair en vous-même ou à mieux décrypter le comportement des personnes de votre entourage.

Ils ne sont pas médecins, même si on les désigne parfois comme des « médecins de l’âme », mais leur rôle est de vous aider à trouver en vous-même la meilleure réponse à vos interrogations sur vos relations aux autres, votre conjoint ou conjointe, vos parents, vos frères et sœurs, vos amis, vos collègues de travail, vos voisins...

Alors, n’hésitez pas, interrogez-les, ils tenteront de vous répondre en s’éclairant des plus belles pensées de l’islam.

Contactez-les (anonymat préservé) : psycho@saphirnews.com