Euro 2021 : pas de bière pour Paul Pogba, pas de Coca pour Cristiano Ronaldo (vidéo)

Paul Pogba ne veut pas de bière à sa table en conférence de presse. Le milieu de terrain français, qui a signé une belle prestation face à l’Allemagne mardi 15 juin avec l’Equipe de France (1-0), a retiré, sans dire un mot, une bouteille de bière qui se trouvait devant lui avant sa prise de parole face aux journalistes.



Heineken, qui est un sponsor de l’Euro 2021, est bien connu pour être une marque d’alcool mais le produit placé sur le pupitre n'en contenait pas. Paul Pogba le savait-il ? Toujours est-il que le joueur ne souhaitait pas s’afficher avec la bouteille et en faire ainsi la promotion, même indirectement.





Reste à savoir si les joueurs seront sanctionnés pour leur geste. Les marques américaine et néerlandaise ont, en effet, payé cher le sponsoring de la compétition européenne, organisée par l'UEFA jusqu'au 21 juillet.

Paul Pogba, de confession musulmane, n'a néanmoins pas retiré les bouteilles de Coca-Cola de la table, contrairement à Cristiano Ronaldo. Après la victoire du Portugal face à la Hongrie (3-0), l'attaquant a décidé tout bonnement d'écarter les bouteilles de soda en vantant les mérites de l'eau. Un geste qui est loin d'avoir été sans conséquences pour la marque américaine : juste après le geste du joueur, la capitalisation en bourse de Coca a chuté, selon Libération , de… 4 milliards de dollars.