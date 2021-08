Sur le vif Euro 2021 : le retour surprise de Karim Benzema parmi les Bleus ravit Rédigé par Lina Farelli | Mardi 18 Mai 2021 à 22:00









Mis au ban de la sélection nationale pendant plus de cinq ans, l'entraineur des Bleus a décidé de faire revenir l'attaquant dont les performances sportives au Real Madrid sont unanimement saluées depuis des années.



Le torchon a longtemps brûlé entre Didier Deschamps et Karim Benzema. D'abord écarté pour son implication présumée dans l'affaire de la sex-tape de Mathieu Valbuena et pour laquelle il sera jugé en octobre, le joueur de 33 ans avait accusé le sélectionneur des Bleus en 2016 d'avoir



Désormais, la hache de guerre est enterrée. « Tout le monde a le droit à l'erreur (...). Il est vrai que j'ai eu des situations compliquées, difficiles avec certains joueurs, que j'ai fait en sorte de mettre mon cas personnel de côté. Vous savez ce que je pense de ce maillot. Pour moi, il est au-dessus de tout. Quand je fais des choix, c'est de ma responsabilité, mais ces choix sont toujours ce que je pense être le bien de l'équipe de France. J'ai toujours été animé par ce état d'esprit-là » , a déclaré Didier Deschamps.



« Tellement fier de ce retour en équipe de France et de la confiance que l’on m’accorde. Merci à ma famille, mes amis, mon club, à vous... et à tous ceux qui m’ont toujours soutenu et me donnent de la force au quotidien 🙏🏼 #AllezLesBleus #Euro2021 #Blessed #AlHamdullilah » , a réagi Karim Benzema sur ses réseaux sociaux.



Son retour dans la sélection nationale ravit ses fans mais aussi des amoureux du ballon rond et de fins observateurs pour qui le joueur réalise actuellement la meilleure saison de sa carrière. Il a été dernièrement nommé meilleur joueur français évoluant dans un championnat étranger dans le cadre des trophées UNFP. Tout semble sourire à l'attaquant, qui est attendu au tournant.



