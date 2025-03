Points de vue Converti-e à l’islam ? Dix conseils essentiels pour avancer avec sagesse Rédigé par Abderrahmane Aknou | Samedi 8 Mars 2025 à 11:00





Se convertir à l’islam est une étape importante qui doit être abordée avec sagesse et équilibre. Il est essentiel de ne pas se laisser submerger par la pression sociale ou les attentes extérieures et de rester centré sur sa relation avec Dieu. Voici dix conseils essentiels pour avancer sereinement sur ce chemin.

1. Être dans un cheminement et non un état stationnaire L’islam est un voyage spirituel et non une destination figée. La foi se renforce et évolue avec le temps, la réflexion et la pratique. Adopter une approche progressive permet d’éviter la frustration et le découragement. Comme dans tout apprentissage, il est essentiel d’accepter que l’on ne puisse pas tout maîtriser immédiatement et que l’évolution personnelle se fait à travers l’expérience et la remise en question.

2. Éviter le piège du culte des apparences La relation avec Dieu est intime et ne se mesure pas à l’extérieur. Le Prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit : « Dieu ne regarde ni vos apparences ni vos corps, mais observe vos cœurs et vos œuvres. » (Hadith rapporté par Muslim) La foi ne doit pas être dictée par le regard des autres, mais par une conviction profonde. En psychologie, on parle d’autonomie motivationnelle : agir par conviction et non par conformisme social renforce le sentiment d’authenticité dans sa pratique.

3. Éviter le piège du zèle du converti Beaucoup de nouveaux convertis tombent dans l’excès par enthousiasme, adoptant des pratiques rigoureuses sans les comprendre pleinement. La modération et la tempérance sont des valeurs fondamentales en islam. Comme dans toute transformation personnelle, un changement trop rapide peut mener à l’épuisement. Il est donc essentiel de prendre du recul et de se rappeler que le cheminement spirituel authentique est un marathon, non un sprint.

4. Ne pas se mettre en rupture avec ses parents et sa famille L’islam enseigne le respect et la bienveillance envers les parents, qu’ils soient musulmans ou non. La famille est un pilier affectif et social important. En plus d’être un devoir spirituel, le maintien des liens familiaux favorise l’équilibre émotionnel et la stabilité psychologique.



Une rupture brutale peut engendrer isolement et souffrance. Il est donc essentiel de cultiver la bienveillance et la patience. Même dans un environnement qui ne partage pas la même foi, il est possible de vivre pleinement sa spiritualité avec douceur et patience. Le respect des parents ( birr al-wâlidayn ) est une des valeurs fondamentales de l’islam. « Nous avons commandé à l’homme (la bienfaisance envers) ses père et mère ; sa mère l’a porté (subissant pour lui) peine sur peine: son sevrage a lieu à deux ans. Sois reconnaissant envers Moi ainsi qu’envers tes parents. Vers Moi est la destination » (Coran, sourate Luqman, verset 14).



La bienveillance et la gratitude envers eux apportent une stabilité émotionnelle et sociale essentielle à l’équilibre personnel.

5. Ne pas être dans l’exotisme et le folklore L’islam est un message universel et non une identité culturelle propre à une région du monde. Il est important de distinguer ce qui relève du spirituel et ce qui appartient aux traditions culturelles de certaines communautés. L’identité de chacun se construit dans l’intégration de différents aspects de soi. Accepter son passé et sa culture tout en embrassant sa nouvelle foi permet un épanouissement harmonieux.

6. Changer de prénom n’est ni une obligation ni une recommandation Contrairement aux idées reçues, changer de prénom n’est pas une exigence en islam, sauf si le prénom porte une signification grossière ce qui est très rare au demeurant. En psychologie de l’identité, un changement de nom peut perturber le sentiment de continuité personnelle et provoquer une rupture avec son histoire. Il est donc préférable de travailler sur sa transformation intérieure plutôt que sur des changements superficiels.

7. Le voile n’est pas l’alpha et l’oméga de la pratique La spiritualité ne se résume pas à un aspect vestimentaire. L’essentiel est d’approfondir sa relation avec Dieu, de développer son éthique et sa bienveillance envers soi et autrui. L’adhésion à une pratique sous pression peut engendrer stress et sentiment d’inauthenticité. Il est donc fondamental d’avancer progressivement et librement.

8. La douceur et la progressivité L’islam encourage une approche progressive de la pratique religieuse. Se forcer à tout changer d’un coup peut mener à l’épuisement spirituel. La patience et l’indulgence envers soi-même permettent une transformation durable et sereine.

9. Se rapprocher des bonnes compagnies L’importance du cercle social est cruciale. S’entourer de personnes bienveillantes, modérées et équilibrées permet de recevoir du soutien et des conseils utiles pour avancer sereinement dans sa foi. Avoir des compagnons qui partagent des valeurs de bienveillance et de sagesse est nécessaire pour renforcer la foi et offrir une meilleure compréhension de la religion. Il est bénéfique de côtoyer des espaces, d’échanger avec des musulmans ayant une approche ouverte et spirituelle, et d’éviter les influences négatives ou oppressantes.

10. Éviter les approches sectaires et extrêmes



En suivant ces conseils, le nouveau musulman pourra s’épanouir spirituellement tout en maintenant un équilibre harmonieux entre sa foi et son environnement.



*****

Première parution sur le



Lire aussi :

La Bienveillance divine pour nous orienter vers la Paix

Pourquoi le bel agir - al-ihsan - est une source de purification et de bonheur

La bienveillance pour sauver le monde

Faut-il atteindre la perfection ou l'excellence ? Malheureusement, certaines mouvances extrémistes ou sectaires tentent de recruter des nouveaux convertis en exploitant leur quête de spiritualité. Ces groupes imposent souvent une vision rigide et déconnectée du contexte réel, ce qui peut mener à un enfermement psychologique et social. Il s’agit d’un réel danger car ces courants sectaires utilisent des techniques de manipulation mentale qui privent l’individu de son esprit critique et de son autonomie. Il est donc primordial de privilégier des enseignements fondés sur la modération, la rationalité et l’équilibre. Une spiritualité saine repose sur l’ouverture, la tolérance et la bienveillance, loin de toute forme d’extrémisme.En suivant ces conseils, le nouveau musulman pourra s’épanouir spirituellement tout en maintenant un équilibre harmonieux entre sa foi et son environnement.*****Première parution sur le site de Participation et Spiritualité Musulmanes (PSM).Lire aussi :