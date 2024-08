Sur le vif Canada : des leaders musulmans refusent de participer à une rencontre avec Justin Trudeau Rédigé par Benjamin Andria | Vendredi 23 Août 2024 à 08:30









Les positions prises par le gouvernement sur la guerre à Gaza en sont notamment la cause. Aucune sanction n'a été prise jusqu'ici contre le gouvernement israélien par le Canada, alors que le bilan humain fait état de plus 40 000 morts, principalement des civils.



Le Conseil national des musulmans canadiens (CNMC) a indiqué que « de nombreux membres » de l'organisation qui y avaient été conviés – y compris des dirigeants et des imams – ont refusé de se réunir, sans préciser leur nombre. « De nombreux membres de notre communauté continuent de se sentir en colère et frustrés envers un gouvernement qui, selon eux, n'a tout simplement pas agi avec intégrité par rapport à ce qui se passe à Gaza, ou dans la lutte contre la forte montée de l'islamophobie au Canada » , a indiqué le CNMC dans une déclaration transmise à CBC.



Des manifestants pro-palestiniens se sont en revanche pointés sur le lieu de la rencontre pour afficher leur colère devant Justin Trudeau mais ce dernier n'a évidemment pas fait le déplacement. Le cabinet du Premier ministre a refusé d’indiquer si ce dernier avait bien prévu assister à la réunion mais il a précisé dans un communiqué que le chef du gouvernement a « toujours été et reste déterminé à avoir des conversations difficiles et importantes sur la crise actuelle au Moyen-Orient » .

Justin Trudeau n'a plus vraiment la cote parmi les Canadiens de confession musulmane. A quatre semaines d'une élection partielle fédérale qui s'annonce serrée dans la circonscription de Laval, au sud-ouest de Montréal, une rencontre qui devait se tenir mercredi 21 août à Laval entre le Premier ministre et des leaders québécois de la communauté a dû être annulée, rapporte Radio Canada. Les positions prises par le gouvernement sur la guerre à Gaza en sont notamment la cause. Aucune sanction n'a été prise jusqu'ici contre le gouvernement israélien par le Canada, alors que le bilan humain fait état de plus 40 000 morts, principalement des civils.Le Conseil national des musulmans canadiens (CNMC) a indiqué quede l'organisation qui y avaient été conviés – y compris des dirigeants et des imams – ont refusé de se réunir, sans préciser leur nombre., a indiqué le CNMC dans une déclaration transmise à CBC.Des manifestants pro-palestiniens se sont en revanche pointés sur le lieu de la rencontre pour afficher leur colère devant Justin Trudeau mais ce dernier n'a évidemment pas fait le déplacement. Le cabinet du Premier ministre a refusé d’indiquer si ce dernier avait bien prévu assister à la réunion mais il a précisé dans un communiqué que le chef du gouvernement a







SOUTENEZ UNE PRESSE INDÉPENDANTE PAR UN DON DÉFISCALISÉ !