Psycho Bacary : « Amateur de films pornos, je veux vraiment changer » Rédigé par Lalla Chams En Nour | Dimanche 27 Mars 2022 à 11:00





Ma femme m’a surpris en train de regarder des films pornos plusieurs fois. N'ayant pas vu les conséquences de mes actes, je continuais et je n'écoutais rien de ce qu'elle me disait, que ce soit sur la religion ou sur mon poids car j'ai beaucoup grossi, entre autres choses. Du coup, à cause de tout ça, j'ai cassé notre couple.



Je lui ai dit que ce n'était pas vrai, mais elle m’a montré les preuves et je lui ai demandé pardon sachant que c'est déjà arrivé. Mais là, j'ai vu que c'était vraiment parti trop loin et je ne voyais pas comment je la faisais souffrir, elle et mes deux filles.



Maintenant, je veux vraiment changer et être le meilleur mari qui soit mais elle ne veut pas pour l'instant. Je lui ai dit qu'il n'y a que les actes qui vont peut-être la faire changer d'avis et que je vais arriver à changer. Du coup, je voulais savoir si je dois patienter car j'ai peur qu'elle ne change d’avis.

Lalla Chams En Nour, psychanalyste Cher Bacary,



Voilà une bonne résolution. Seulement avez-vous la moindre idée de la manière dont on peut changer ? Se reprendre en main, faire le point sur le sens de sa vie ? Peut-être pourriez-vous approfondir la remise en cause que vous avez entamée. Comprendre pourquoi cela a été si difficile pour vous de prendre vos responsabilités, de mûrir sur le plan sexuel, de mûrir tout court pour assurer votre responsabilité d’époux et de père.



Cela dit, il me semble que remettre le couple en cause à cause de films pornos, cela paraît un peu léger. N’y-a-t-il pas d’autres raisons, d’autres comportements que votre femme a pu vous reprocher ?



Vous avez grossi, dites-vous. Compensez-vous quelque chose ? Avez-vous des frustrations sexuelles ? Est-ce que la sexualité pouvait se vivre de manière satisfaisante dans votre couple ? Avez-vous tendance à vous laisser aller, à ne pas vous respecter ? Voyez, avant de passer aux actes miraculeux sensés rabibocher votre couple, réfléchissez et donnez-vous des challenges, par étape. Vous pourrez ainsi vous reprendre en main, et je suis sûre que si vous réussissez, votre femme saura patienter. Elle doit pouvoir compter sur vous.





La rubrique « Psycho », qu’est-ce que c’est ?



Des psychologues et psychanalystes répondent à vos questions. Musulman(e)s du Maghreb ou de France, professionnel(le)s actif(ve)s exerçant en cabinet, ils réfléchissent à votre problématique et tentent de vous éclairer à travers leur expérience professionnelle et leur pratique spirituelle. Ils peuvent vous aider à y voir plus clair en vous-même ou à mieux décrypter le comportement des personnes de votre entourage.

Ils ne sont pas médecins, même si on les désigne parfois comme des « médecins de l’âme », mais leur rôle est de vous aider à trouver en vous-même la meilleure réponse à vos interrogations sur vos relations aux autres, votre conjoint ou conjointe, vos parents, vos frères et sœurs, vos amis, vos collègues de travail, vos voisins...

Alors, n’hésitez pas, interrogez-les, ils tenteront de vous répondre en s’éclairant des plus belles pensées de l’islam.

Contactez-les (anonymat préservé) : psycho@saphirnews.com