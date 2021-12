Sur le vif Amel Bent parle ouvertement de l’éducation de ses enfants dans l’islam Rédigé par Lina Farelli | Mardi 7 Décembre 2021 à 11:25





« J'élève mes enfants dans l'islam qui m'a été enseigné. C'est-à-dire très modéré, avec chacun son degré de foi et de pratique » , a déclaré la chanteuse de 36 ans, jurée de l’émission The Voice, dans l’émission



« Dans ma famille, ils sont tous musulmans mais personne ne pratique à la même échelle. Et on échange... Moi je trouve que c'est beau, de pouvoir vivre de cette manière-là une religion », a poursuivi celle qui a été élevée par sa mère seule et qui est aujourd’hui enceinte de son troisième enfant.



A ses deux filles, elle leur dit que « le plus important est de croire en Dieu » tout en leur enseignant les valeurs de tolérance et de respect chères à l’islam. « Si elles parlent avec d'autres enfants qui ne croient pas en Dieu, ou qui croient en tel ou tel prophète, je leur ai dit que Dieu a demandé à tous les hommes et les femmes qui croient en lui d'être gentil. »



Amel Bent, fière de son héritage culturel métissé, a aussi évoqué des actes racistes la visant. « Ma simple présence dans le PAF (le paysage audiovisuel français, ndlr) au moment où j’avais commencé, c’est déjà politique en fait. Je le vois encore. Quand j’intègre le fauteuil de "The Voice" et que je vois les commentaires du samedi soir sur Twitter, je me dis qu’on a encore du chemin. Tout le monde n’est pas prêt à voir une Rebeu sur le fauteuil ! », a-t-elle déclaré.

