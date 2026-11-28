« pour des faits de discrimination et d'entraves commis par personnes dépositaires de l'autorité publique à l'encontre de l'établissement scolaire musulman Al-Ghazali de Creil »

« bien connue des Creillois et des Creilloises »

« a toujours fonctionné sans difficulté, en accord et en harmonie avec l'ensemble des acteurs institutionnels locaux »

« fait cependant l'objet d'une obsession institutionnelle et d'un acharnement que rien n'explique sinon la décomplexion d'une politique antimusulmane à l'œuvre dans notre pays depuis plusieurs années ».

« En un an, ce sont en effet cinq contrôles inopinés, par plusieurs services de l'État et de la commune qui se sont abattus sur l'établissement, dont une visite de l'inspection du travail et un contrôle de la commission de sécurité incendie pour la première fois en quinze ans »

« Aucune irrégularité n'a été constatée quant au contenu des enseignements prodigués. »

« s'est conformé(e) à toutes les demandes d'aménagements et de mise en conformité formulées dans les heures et les jours suivants ces contrôles »

« dès le 16 juillet 2026, une contre-visite par la préfecture »

« inexplicablement, le préfet de l'Oise a pourtant systématiquement refusé de venir constater cette mise en conformité technique »

« de nouveau interdit l'accès aux locaux pour la rentrée à compter du 28 août 2026 »

Les conseils départementaux du culte musulman (CDCM) du Doubs, des Bouches-du-Rhône et d'Indre-et-Loire ont annoncé, vendredi 27 novembre, qu'ils déposent plainte contre X auprès du procureur de la République de Senlis,Dans un communiqué, le cabinet d'avocats Kempf Ruiz, chargé de l'affaire, décrit une écolequi, ouverte en 2011,. Depuis 2025, poursuit-il, elle, insiste le cabinet. Et de souligner :Selon les plaignants, l'école, en sollicitant. Or,, dénonce le communiqué. Il lui reproche d'avoir, avant d'ordonner la fermeture par deux arrêtés du 29 septembre.Les représentants de l'État se sont jusqu'ici défendus de tout acharnement. Le tribunal administratif doit encore se prononcer au fond sur la légalité des arrêtés.Lire aussi :