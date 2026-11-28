Les portes de l'école Al-Ghazali de Creil (Oise) ne sont pas prêtes à rouvrir. Le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté, vendredi 27 novembre, la demande de suspension déposée par le groupe scolaire privé hors contrat contre l'arrêté préfectoral du 23 novembre. Ce document, signé par le préfet de l'Oise Jean-Marie Caillaud, ferme l'établissement pour quatre mois en invoquant une obstruction lors d'un contrôle.
La durée tient compte de la période déjà purgée, du 30 septembre au 6 novembre. L'école devrait donc rester fermée environ deux mois. L'association gestionnaire du groupe scolaire, qui avait obtenu gain de cause une première fois le 6 novembre, envisage déjà de nouveaux recours.
La durée tient compte de la période déjà purgée, du 30 septembre au 6 novembre. L'école devrait donc rester fermée environ deux mois. L'association gestionnaire du groupe scolaire, qui avait obtenu gain de cause une première fois le 6 novembre, envisage déjà de nouveaux recours.
Trois CDCM portent plainte
Les conseils départementaux du culte musulman (CDCM) du Doubs, des Bouches-du-Rhône et d'Indre-et-Loire ont annoncé, vendredi 27 novembre, qu'ils déposent plainte contre X auprès du procureur de la République de Senlis, « pour des faits de discrimination et d'entraves commis par personnes dépositaires de l'autorité publique à l'encontre de l'établissement scolaire musulman Al-Ghazali de Creil ».
Dans un communiqué, le cabinet d'avocats Kempf Ruiz, chargé de l'affaire, décrit une école « bien connue des Creillois et des Creilloises » qui, ouverte en 2011, « a toujours fonctionné sans difficulté, en accord et en harmonie avec l'ensemble des acteurs institutionnels locaux ». Depuis 2025, poursuit-il, elle « fait cependant l'objet d'une obsession institutionnelle et d'un acharnement que rien n'explique sinon la décomplexion d'une politique antimusulmane à l'œuvre dans notre pays depuis plusieurs années ».
« En un an, ce sont en effet cinq contrôles inopinés, par plusieurs services de l'État et de la commune qui se sont abattus sur l'établissement, dont une visite de l'inspection du travail et un contrôle de la commission de sécurité incendie pour la première fois en quinze ans », insiste le cabinet. Et de souligner : « Aucune irrégularité n'a été constatée quant au contenu des enseignements prodigués. »
Selon les plaignants, l'école « s'est conformé(e) à toutes les demandes d'aménagements et de mise en conformité formulées dans les heures et les jours suivants ces contrôles », en sollicitant « dès le 16 juillet 2026, une contre-visite par la préfecture ». Or, « inexplicablement, le préfet de l'Oise a pourtant systématiquement refusé de venir constater cette mise en conformité technique », dénonce le communiqué. Il lui reproche d'avoir « de nouveau interdit l'accès aux locaux pour la rentrée à compter du 28 août 2026 », avant d'ordonner la fermeture par deux arrêtés du 29 septembre.
Les représentants de l'État se sont jusqu'ici défendus de tout acharnement. Le tribunal administratif doit encore se prononcer au fond sur la légalité des arrêtés.
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Creil : la justice donne raison à l'école musulmane Al-Ghazali, un revers pour l'Etat
Dans un communiqué, le cabinet d'avocats Kempf Ruiz, chargé de l'affaire, décrit une école « bien connue des Creillois et des Creilloises » qui, ouverte en 2011, « a toujours fonctionné sans difficulté, en accord et en harmonie avec l'ensemble des acteurs institutionnels locaux ». Depuis 2025, poursuit-il, elle « fait cependant l'objet d'une obsession institutionnelle et d'un acharnement que rien n'explique sinon la décomplexion d'une politique antimusulmane à l'œuvre dans notre pays depuis plusieurs années ».
« En un an, ce sont en effet cinq contrôles inopinés, par plusieurs services de l'État et de la commune qui se sont abattus sur l'établissement, dont une visite de l'inspection du travail et un contrôle de la commission de sécurité incendie pour la première fois en quinze ans », insiste le cabinet. Et de souligner : « Aucune irrégularité n'a été constatée quant au contenu des enseignements prodigués. »
Selon les plaignants, l'école « s'est conformé(e) à toutes les demandes d'aménagements et de mise en conformité formulées dans les heures et les jours suivants ces contrôles », en sollicitant « dès le 16 juillet 2026, une contre-visite par la préfecture ». Or, « inexplicablement, le préfet de l'Oise a pourtant systématiquement refusé de venir constater cette mise en conformité technique », dénonce le communiqué. Il lui reproche d'avoir « de nouveau interdit l'accès aux locaux pour la rentrée à compter du 28 août 2026 », avant d'ordonner la fermeture par deux arrêtés du 29 septembre.
Les représentants de l'État se sont jusqu'ici défendus de tout acharnement. Le tribunal administratif doit encore se prononcer au fond sur la légalité des arrêtés.
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