Psycho Larissa : « Humiliée par mon mari, je découvre par une roqya qu’il a été ensorcelé par une de ses maîtresses » Rédigé par Sabah Babelmin | Vendredi 11 Septembre 2020 à 11:20





Je suis une femme mariée depuis dix ans avec un homme qui m'a trompée plus de cinq fois avec différentes femmes. D’ailleurs, il a même eu deux enfants hors mariage.



Il m'insulte, me rabaisse devant ses amis, dit beaucoup de mal derrière mon dos. Je vis mal, ma vie est un enfer, je prie tous les jours. Il dit qu'il ne va plus m'insulter mais il recommence encore.



Un jour, j'ai fait une roqya (une pratique visant à guérir les personnes supposées être possédées, ndlr) et il s'avère que c'est une de ses maîtresses qui l'a ensorcelé. Au courant, mon mari a fait une roqya aussi. Il est guéri mais il continue à voir cette femme. Et continue à me maltraiter et à m'humilier devant les voisins. Des fois, il ne dort même pas à la maison.



Que faire ? On a quatre enfants.

Sabah Babelmin, psychanalyste Chère Larissa,



Si cela fait dix ans que ça dure, et ça continuera, on se demande pourquoi avez-vous accepté cet enfer et que vous avez fait quatre enfants avec cet homme, lesquels sont pris en otage dans ce mariage où il n’existe ni respect, ni confiance, ni amour.



Cet homme se comporte comme un voyou dépourvu de respect et d’éducation d’abord pour lui-même et puis pour vous et ses enfants, enfants qu’il fait sans aucune responsabilité, car vous écrivez qu’il en a fait deux autres hors mariage !



Vous évoquez la roqya : je ne peux point vous éclairer sur cette pratique. Je ne juge que d’après les faits et gestes de cet homme et de vous-mêmes que vous me racontez.



Plusieurs questions me viennent : Est-ce que c’était comme cela depuis le début ? Que s’est-il passé ? Avez-vous une sexualité avec cet homme ? Pourquoi va-t-il chercher ailleurs ?



Avez-vous fait l’objet de maltraitance enfant par vos parents ? Était-ce une atmosphère conflictuelle comme celle que vous vivez avec votre mari ?



Si c’est le cas, il est très important de consulter un psychothérapeute pour comprendre cette loyauté toxique qui fait que vous répétiez ce dont vous avez souffert et vous en défaire.



Êtes-vous autonome financièrement ? Par votre famille dont vous ne parlez point. J’ai le sentiment que vous faites face toute seule à ces problèmes pour sauver la face. Cela n’est pas juste, il faudrait protéger vos enfants qui grandissent dans cette atmosphère malsaine et demander le divorce, essayer de vous reconstruire.



Cet homme a des obligations envers vous et ses enfants. Je ne sais pas où vous vivez, mais si c’est bien en France, il y a une loi qui l’oblige à payer une pension pour ses enfants et même pour vous si vous êtes dans le besoin.



Dans tous les cas réagissez, ne restez pas ainsi à subir cette situation intolérable pour vous et vos enfants. Bon courage !

La rubrique « Psycho », qu’est-ce que c’est ?



Des psychologues et psychanalystes répondent à vos questions. Musulman(e)s du Maghreb ou de France, professionnel(le)s actif(ve)s exerçant en cabinet, ils réfléchissent à votre problématique et tentent de vous éclairer à travers leur expérience professionnelle et leur pratique spirituelle. Ils peuvent vous aider à y voir plus clair en vous-même ou à mieux décrypter le comportement des personnes de votre entourage.

Ils ne sont pas médecins, même si on les désigne parfois comme des « médecins de l’âme », mais leur rôle est de vous aider à trouver en vous-même la meilleure réponse à vos interrogations sur vos relations aux autres, votre conjoint ou conjointe, vos parents, vos frères et sœurs, vos amis, vos collègues de travail, vos voisins...

Alors, n’hésitez pas, interrogez-les, ils tenteront de vous répondre en s’éclairant des plus belles pensées de l’islam.

Contactez-les (anonymat préservé) : psycho@saphirnews.com