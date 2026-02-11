Enquêtes Enquête sur les besoins et attentes en matière de formation religieuse

Dans le cadre d'un dossier sur l'émergence des offres de formation religieuse, Saphirnews.com réalise une enquête pour mieux comprendre les besoins, les attentes et les obstacles que les musulmans rencontrent pour accéder à la connaissance religieuse en France.



https://sphinxdeclic.com/tiny/a/zq5plp7a

