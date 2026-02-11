|
|
|
Enquêtes
Enquête sur les besoins et attentes en matière de formation religieuse
Dans le cadre d'un dossier sur l'émergence des offres de formation religieuse, Saphirnews.com réalise une enquête pour mieux comprendre les besoins, les attentes et les obstacles que les musulmans rencontrent pour accéder à la connaissance religieuse en France.
|
copyright © 2002-2025 Saphirnews.com - ISSN 2497-3432 - tous droits de reproduction et représentation réservés et strictement limités - Déclaration Cnil n° 1139566