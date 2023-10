Voile : la rÃ©gion ÃŽle-de-France coupe ses aides aux clubs de basket rÃ©clamant l'abrogation de l'interdiction

« la laïcité »

« tout équipement à connotation religieuse et politique »

« Or, cette prohibition constitue une atteinte à la liberté de conscience et religieuse et au principe d’égal accès au sport car, objectivement, elle n'est ni nécessaire, ni proportionnée, ni justifiée par une exigence d’hygiène, de sûreté ou d’ordre public »

« contraire aux valeurs du basket-ball et à la Charte éthique de la FFBB qui consacre les principes de libre et égal accès au sport sans discrimination, de tolérance, de solidarité, de fair-play et d’encouragement de la pratique féminine »

« les conséquences désastreuses »

« Si les signataires persistent, plus un euro ! »

« Tout le monde était d’accord avec moi quand j’ai proposé de ne plus donner un euro à ces clubs qui ne voudraient pas respecter cette interdiction »,

« un cadre légal national »

« pour protéger les fédérations sportives et conforter les arbitres dans leurs décisions »

La région Ile-de-France a décidé, mardi 10 octobre, de couper ses aides financières aux clubs de basket franciliens ne respectant pas l’interdiction du port du hijab en compétition au nom deCette annonce a été faite par le vice-président de la région en charge des Sports, Patrick Karam. Ce dernier a reçu le président de la Fédération française de basket-ball (FFBB), Jean-Pierre Suitat, sur le sujet, quelques jours avant l’assemblée générale de l’instance prévue samedi 14 octobre.La FFBB est destinataire d'une pétition réclamant l’abrogation de l’article du règlement de la FFBB qui interdit le port deaux joueuses, arbitres, coachs et personnes à la table., s'insurge-t-on.Le règlement est. Signée par près de 3 400 personnes, la pétition, qui alerte surde l'interdiction du voile sur le basket féminin, était accompagnée d’un courrier validé par 69 clubs de basket majoritairement franciliens., a affirmé à l’AFP Patrick Karam, confortant la direction de la FFBB dans son interdiction.a déclaré Jean-Pierre Suitat.La présidente de la région francilienne Valérie Pécresse a demandé, mardi 10 octobre, à la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera de mettre en placevisant à interdire le voile. Si la FFBB interdit le port du voile dans les compétitions, la Fédération internationale de basket ball (FIBA) l'autorise depuis 2017.Lire aussi :