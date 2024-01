Un remaniement ministÃ©riel qui profite au jeune Gabriel Attal, dÃ©sormais Premier ministre

« Cher Gabriel Attal, je sais pouvoir compter sur votre énergie et votre engagement pour mettre en œuvre le projet de réarmement et de régénération que j’ai annoncé. Dans la fidélité à l’esprit de 2017 : dépassement et audace. Au service de la Nation et des Français »

Exit Elisabeth Borne, c'est Gabriel Attal qui prend son fauteuil à Matignon. Celui qui était ministre de l'Education nationale depuis juillet 2023 après un remaniement ministériel est désormais Premier ministre. C'est le plus jeune de l'histoire de la Ve République à occuper ce poste, après une ascension fulgurante qui l'a notamment mené à être porte-parole du gouvernement entre 2020 et 2022.A 34 ans, ce proche et fidèle d'Emmanuel Macron a été nommé ce mardi 9 janvier à Matignon en lieu et place d'Elisabeth Borne qui a présenté sa démission la veille. Gabriel Attal, remarqué pendant son court passage rue de Grenelle pour la mesure interdisant des abayas ou encore le lancement de l'expérimentation de l'uniforme à l'école, devra désormais composer - avec l'Elysée - le gouvernement, qui comptera prochainement de nouveaux membres. Des ministres de l'aile gauche qui ont fait valoir leur malaise à la loi immigration pourraient être remplacés., a écrit le président de la République après sa nomination. Les partis de gauche ont réclamé, pour leur part, au Premier ministre un vote de confiance devant l'Assemblée nationale. La présidente du groupe parlementaire des Insoumis Mathilde Panot avait fait savoir, après la démission d'Élisabeth Borne, que LFI déposerait une motion de censure si son successeur ne sollicitait pas la confiance du Parlement.