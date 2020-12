Un instrument de facilité de dépôt islamique lancé par la Banque d’Angleterre

« wakalah »

Cette annonce a eu pour effet de renforcer le leadership affirmé du Royaume-Uni en tant que premier centre financier international de la finance islamique en dehors du monde musulman. Rappelons que ce pays a accueilli des banques et assurances islamiques dès 1983, et fut, en 2014, le premier État occidental à émettre 200 millions de livres de dette islamique souveraine. Le développement de la finance islamique au Royaume-Uni atteste que sa population musulmane domestique est bien établie, et que ce pays, confronté aux conséquences économiques du Brexit, sait entretenir des relations solides avec le monde musulman.Ainsi, dès 2015, aux côtés des banques centrales de Bahreïn, de Malaisie, et des Émirats arabes unis, la Banque d'Angleterre a commencé à sérieusement se pencher sur la question de la création d'une facilité de dépôt conforme aux principes islamiques. En 2016 et 2017, la Banque d'Angleterre a entamé une phase de consultation auprès des acteurs du secteur pour finalement opter pour une structure d'agence, dite de, où les dépôts sont adossés à un fonds d'actifs dont le rendement net des frais de couverture et d'exploitation sera restitué aux déposants en lieu et place de la distribution d'intérêts. Cet instrument doit permettre aux banques britanniques de rémunérer leurs liquidités sans avoir recours à l'intérêt bancaire, mais plutôt via un rendement adossé à une activité économique réelle.Jusqu'à présent, la Banque d'Angleterre a travaillé sur les aspects opérationnels et technologiques d'une telle innovation. D'ici le lancement effectif de cet instrument de gestion de la liquidité de haute qualité non productif d'intérêt, la Banque d'Angleterre finalisera la documentation juridique, effectuera les tests opérationnels, et commencera le processus d'intégration des banques intéressées.Andrew Hauser a également rappelé que les principes fondamentaux de la finance islamique étaient bien adaptés pour répondre à certains des plus grands défis auxquels l'Angleterre sera confrontée pour reconstruire son économie une fois sortie de la crise pandémique. Rappelons que la finance islamique est en phase d'expansion rapide à l'échelle mondiale, avec des actifs de 2 400 milliards de dollars en 2019, soit 11 % de plus que l'année précédente, et un tiers de plus qu'en 2015.