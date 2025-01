Trois influenceur algériens arrêtés en France pour des appels à la violence

Trois Algériens présentés comme des influenceurs sur les réseaux sociaux et accusés d'incitation à la violence ont été interpellés ces derniers jours en France. Le dernier en date a été arrêté ce dimanche 5 janvier à Montpellier (Hérault) pour « appels au meurtre » , « apologie de la torture » et « propos antisémites » . L'annonce en a été faite par le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, avec la mention « Ne rien laisser passer » sur X.



Le maire (PS) de Montpellier et le préfet de l’Hérault avaient signalé la veille à la justice la publication sur TikTok d’une vidéo de l'influenceur en question, dans laquelle il appelait à la violence contre un manifestant algérien anti-régime, rapporte l’AFP. L'édile, Michaël Delafosse, a « salué la célérité du procureur de la République de Montpellier suite au signalement au titre de l’article 40 pour incitation à la haine déposé en ma qualité de maire et par le préfet de l’Hérault ».



Avant lui, un premier influenceur a été interpellé, vendredi 3 janvier, à Échirolles (Isère) pour avoir publié une vidéo appelant à « brûler vif, tuer et violer » les opposants au régime algérien sur le sol français ; le deuxième à Brest (Finistère) après avoir appelé à commettre des attentats en France, lui aussi contre les opposants au régime algérien.



Ce dernier, sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) comme son compatriote arrête à Échirolles, a été placé en détention provisoire et sera jugé le 24 février par le tribunal correctionnel de Brest pour apologie du terrorisme.