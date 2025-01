Stream for Humanity : 3,5 millions d'euros collectés lors d'un marathon caritatif avec des stars d'Internet

C'est une opération de solidarité d'envergure qui a été réalisée au profit de l'ONG Médecins Sans Frontières (MSF). Stream for Humanity, lancée à l'initiative du créateur de contenus AmineMaTue, s’est tenu sans interruption entre vendredi 17 et dimanche 19 janvier, avec l'objectif affiché de venir en aide aux populations victimes de conflits au Soudan, en Palestine, au Liban et en République démocratique du Congo (RDC).



Comment ? Durant 48 heures, les spectateurs de divers streams sur Twitch ont été invités par des stars d'Internet et autres influenceurs comme Squeezie et Inoxtag à faire des dons en temps réel à travers des défis. Et cela a payé : 3,5 millions d’euros ont été collectés au cours de cette première édition.



« Cet événement démontre une fois de plus le pouvoir du streaming et des créateurs de contenu pour mobiliser des milliers de personnes autour de causes caritatives » , a salué MSF. Pour sa présidente Isabelle Defourny, « ces dons sont essentiels, ils nous permettent d’agir en toute indépendance dans ces quatre pays où les besoins sont immenses » .



Un match caritatif réunissant d'anciens joueurs professionnels comme Gérard Piqué, Jérémy Ménez ou encore Adil Rami a clôturé l’événement au stade Jean-Bouin, à Paris. Une belle occasion, rappelle MSF, de « célébrer la solidarité dans une ambiance festive à l’image de la scène internet française » . Stream for Humanity est certes terminé, mais les dons demeurent ouvertes.