Six pieds sur terre : trouver un sens à la vie au contact de la mort

C'est en effet en étant confronté à l'expérience de la mort que Sofiane parvient à retrouver son chemin, à se réconcilier avec lui-même… à renaître. A mieux apprécier cette vie dont il ne savait que faire avant ses débuts aux pompes funèbres. Dans ce cheminement, le rôle d’El Haj – brillamment interprété par Kader Affak – est central : voilà un homme peu loquace, dur en apparence, sans doute écrasé par le poids d’années de travail au contact des morts mais qui fait très bien son métier « car il ne s'attache pas » selon les mots de son patron. Une personnalité qui dérange, met très mal à l’aise Sofiane mais de qui il apprend bien plus que les ficelles du métier. El Haj fera naître en lui une vocation à laquelle il ne se destinait pas.



Six pieds sur terre, au titre excellemment bien trouvé, est un film touchant et sensible. Le choix, original, du réalisateur Karim Ben Salah de situer l’histoire dans un environnement musulman, là aussi sans céder aux caricatures, est des plus intéressants. Il contribue à ancrer une réalité méconnue – bien plus tranquille que les discours politico-médiatiques ne laissent croire – dans l'imaginaire de spectateurs encore trop peu habitués à s’en approcher sous un aspect non anxiogène. Une belle surprise cinématographique à découvrir sur grand écran.