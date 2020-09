Séparatisme : Gérard Darmanin précise le calendrier d’un texte qu'il ne veut « pas dirigé contre les musulmans »

L'heure est aussi, pour Gérald Darmanin, de tenter de rassurer ses concitoyens musulmans. « Le projet de loi n'est pas du tout dirigé contre une religion » , a appuyé le ministre, estimant que, au regard de l’histoire, « l'islam est la religion qui a le moins de difficultés à travailler avec la République » par rapport aux autre cultes en raison de sa plus grande « capacité de discussions et de reconnaissance ».



« Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment on peut combattre les dérives sectaires de chacune des religions et l'islam est concerné. Il y a une dérive sectaire de l'islam et vous êtes les premiers sans doute à vouloir la combattre et même à la subir puisque la première cible des islamistes sont les musulmans » , a-t-il affirmé.