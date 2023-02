Séismes en Turquie et en Syrie : la France pourrait accorder des visas d'urgences aux victimes

« geste d’humanité »

« Beaucoup d'entre elles (les familles des victimes, ndlr) veulent rejoindre (…) leurs proches qui vivent sur le territoire français ; ces derniers assumant totalement leur prise en charge et leur hébergement »

« Il s'agirait juste, au cas par cas évidemment et avec la stricte nécessité que cela soit temporaire et justifié, de donner des instructions aux autorités consulaires pour que les demandes de visas de court séjour humanitaire soient traitées rapidement. Nous attendons de nos élus qu'une demande en ce sens soit faite au ministère des Affaires étrangères, afin que des instructions soient données aux consulats français. (…) Pour la solidarité et l'humanité. »

« le pire désastre naturel dans la région en un siècle »

Evoquant le sujet auprès de Saphirnews en marge de la rencontre du Forum de l’islam de France (Forif) à l’Elysée, Ibrahim Alci, président du Comité de coordination des musulmans turcs de France (CCMTF), espère qu’une telle piste d’action se concrétise rapidement. Saluant les efforts de la France pour venir en aide aux sinistrés dès les premières heures de la catastrophe, la fédération turque appelle les autorités à faire un nouveauface à l’urgence de la situation., lit-on dans un courrier à l’adresse de députés.En Europe, l'Allemagne, qui compte la plus forte diaspora turque à l'étranger, et la Suisse ont fait savoir qu'ils vont faciliter l'octroi de visas aux victimes qui ont de la famille dans ces pays. Le dernier bilan humain fait état de plus de 41 000 morts dont 38 000 en Turquie. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les tremblements de terre survenus le 6 février sontLire aussi :