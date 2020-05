Reprise des cultes après le Ramadan : les neuf recommandations du CFCM aux mosquées

1 - Avant de procéder à la reprise, les responsables des mosquées doivent se rapprocher des préfectures et des mairies avec les Conseils régionaux du culte musulman (CRCM) pour concertation autour du protocole qu’ils mettent en place et pour mieux suivre l’évolution de la situation.



2 - Chaque responsable de mosquées doit veiller à procéder à des désinfections régulières. La distanciation physique, les gestes-barrières et la réduction du nombre de fidèles sont des éléments indispensables à mettre en application de manière rigoureuse.



3 - La reprise doit être progressive et ne peut avoir lieu à l’occasion d’un grand rassemblement.



4 - Chaque responsable doit s’assurer d’avoir les moyens de faire respecter la distanciation physique. Une mosquée doit commencer par recevoir moins du quart de sa capacité d’accueil. Si cette capacité est de 200 personnes, elle ne doit pas accueillir plus de 50. Un marquage au sol doit être effectué afin de rappeler les distances nécessaires et un affichage clair doit être visible afin que chaque fidèle puisse être informé du règlement.



5 – En parallèle, il doit s’assurer de la possibilité de convaincre les personnes vulnérables, notamment les personnes âgées de différer leur retour à la mosquée à une date ultérieure. À défaut, le CFCM recommande de différer la reprise pour tous car il est de notre devoir de mettre tout en œuvre pour protéger nos aînés.



6 - Le contact du visage avec le tapis lors des prosternations ainsi qu’une éventuelle rupture de la distanciation physique impose le port obligatoire du masque à l’intérieur de la salle de prière.



7 - La pose des mains sur les tapis impose leur désinfection avec du gel hydroalcoolique avant l’entrée dans la salle de prière, étant entendu que les salles d’eau doivent rester fermées pendant les premières semaines d’ouverture.



8 - Pour une protection complémentaire du visage, il est recommandé à chaque fidèle la pose d’un mouchoir papier à usage unique à l’endroit de la prosternation.



9 - Pour éviter que les fidèles ne se croisent et faciliter la distanciation physique, il faut prévoir une entrée et une sortie séparées pour la mosquée et les salles de prière.