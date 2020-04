Ramadan 2020 : l’occasion pour le musulman de découvrir dans son jeûne, sa prière et sa récitation, la compagnie du Prophète Muhammad

bayt Allah

alhamdulillah

« Chaque acte du fils d’Adam lui appartient sauf le jeûne, celui-ci M’appartient, et c’est Moi qui en paie le prix. »

Que la Paix et la Miséricorde d’Allah soit sur vous et meilleurs vœux pour un Ramadan béni !Cette année, le mois de Ramadan arrive comme une bénédiction en cette période d’urgence sanitaire internationale. Il y a un manque d’anticipation et une ignorance concernant la contagion et la nature du virus qui nuit à la santé de milliers de personnes dans toutes les régions du monde. Il y le même manque d’anticipation et la même ignorance quant aux conséquences de cette pandémie pour la politique, l’économie et la société.Pour nous musulmans, le signe le plus évident de cette crise est La Mecque vide , les pèlerins qui ne font plus le tour de la Kaaba, la, la maison du Seigneur, les appels des muezzins depuis les minarets des mosquées en Afrique et en Asie qui invitent les musulmans à prier dans leurs foyers, dans l’intimité de la famille, afin de garantir prioritairement la santé pour tous, mais en sacrifiant la participation fraternelle et communautaire dans les mosquées.Et pourtant,, Allah soit loué, le Ramadan est de retour cette année, et sa présence est effective. Dans un hadith, un enseignement prophétique transmis par al-Boukhari et Muslim, Allah dit :Les musulmans qui pratiquent le jeûne ce mois-ci, de l’aube au coucher du soleil, réalisent cette hospitalité offerte au jeûne d’Allah, et reçoivent les bienfaits spirituels de ce sacrifice de purification et de connaissance sacrée.