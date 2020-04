Programme TV Programme de la chaîne MBC [Ramadan 1441-2020]



Passez un bon ramadan avec Le Bouquet Arabia ! Les programmes spécial Ramadan sont arrivés ! Êtes-vous prêts à les découvrir ?!

Les 15 chaînes du bouquet vous ont préparé pleins de surprises ! L’acteur Adel Imam est de retour sur nos écrans et plusieurs nouvelles séries inédites vous accompagneront pendant vos soirées en famille !

Côté cuisine, tous les chefs sont déjà prêts pour préparer le ftour avec vous !

Humour, cuisine, amour et drame, tous les ingrédients sont réunis pour vous faire passer un Ramadan riche en émotion !





Ramez Galal Soyez au rendez-vous tous les jours à 19h !



Après avoir piégé Shah Ruck Khan, Paris Hilton et plusieurs autres stars mondiales, quelles seront les prochaines cibles du plus grand blagueur ? Ramez Galal revient nous fait rire pendant le Ramadan avec ses innombrables pranks !

Valentino À suivre tous les jours à 19h30



L’icône Adel Imam est de retour cette année pour le Ramadan avec une série inédite ! Il joue le rôle d’un homme d’affaires marié qui pense fortement à épouser une seconde femme. Cette idée risque de lui causer beaucoup de tort…

El Prince À découvrir tous les jours à 20h



L’acteur Mohamed Ramadan nous impressionne dans chacune de ses séries ! Dans El Prince, il joue le rôle de Radwan. Le jeune homme hérite de la totalité de l’argent de son père, ce qui produit de grosses querelles fraternelles…





