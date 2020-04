Programme TV Programme de la chaîne MBC MASR [Ramadan 1441-2020]



La chaîne MBC MASR est disponible exclusivement dans le Bouquet TV Arabia accessible via les box TV de Free (670), SFR-Numericable (809) et Orange (530) . Pour plus d’information consulter le site www.bouquet-arabia.tv

Laabet el Nesyen A découvrir tous les soirs à 21h





Une femme se réveille après une longue période de coma… Malheureusement, après ses 22 ans c’est le trou noir. Elle ne se souvient de rien. Elle ignore qu’elle a un fils et ne reconnait pas son entourage. Comment vont réagir ses proches ? Va-t-elle retrouver la mémoire …?



Sakar Ziada A suivre tous les soirs à 21h35



Quatre femmes qui ne se connaissent pas se retrouvent un matin dans la même maison. Chacune affirme qu’elle est chez elle, les quatre femmes vont alors devoir cohabiter ensemble !

Une série pleine d’humour et de rebondissements !

Etnin Fel Sandok A voir tous les soirs à 22h



Deux amis éboueurs souhaitent changer de métier. Ils recherchent alors de nouvelles vocations comme être chanteurs, vendeurs mais en vain… Suivez les aventures hilarantes de ces deux garçons en quête d’un avenir meilleur.







