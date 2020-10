Programme TV Programme TV - Pack Musulman



Pack Musulman est le pack TV pour la famille musulmane par excellence. Le pack comprend 6 des chaînes de télévision musulmanes culturelles et religieuses les plus recherchées. Découvrez Pack Musulman en famille et immergez-vous dans la beauté et la grandeur des enseignements de l'islam avec ces valeurs de tolérance, d'amour et d'acceptation de l'autre.

Pour plus d’information consulter le site

La chaîne Al Anis TV sera bientôt disponible dans le Pack Musulman.

Men Al Wakeaa : Le Daiya Taj Al Eslam entouré de nombreux cheikhs discute de sujets divers et varier concernant la place de la société musulmane dans notre vie.







La chaîne Al Majd Quran Karim est disponible dans le Pack Musulman accessible via les box TV de Free (661).

Le Saint Coran : Al Majd Quran Kareem présente le Saint Coran à travers la récitation de versets par les plus célèbres lecteurs du monde islamique



La chaine Iqraa International est disponible dans le Pack Musulman accessible via les box TV de Free (664), Orange (516) et SFR (791).



30 Raison d’aimer la vie : Une programmation française qui vous ouvrira les yeux sur les bénédictions de la vie quotidienne et vous apprendra à apprécier les petites choses de la vie.





