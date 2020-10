Programme TV Programme TV - Pack Arabia



Pack Arabia propose la meilleure offre de télévision arabe en France. Il apporte les meilleurs spectacles, programmes et chaînes de télévision du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Il s'agit de l’offre ultime pour regarder les émissions musicales, les débats les plus populaires et les plus grandioses, sans parler de l'expérience continue du spectateur concernant les films, les news et les programmes pour enfants.

Pour plus d’information consulter le site Lepropose la meilleure offre de télévision arabe en France. Il apporte les meilleurs spectacles, programmes et chaînes de télévision du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Il s'agit de l’offre ultime pour regarder les émissions musicales, les débats les plus populaires et les plus grandioses, sans parler de l'expérience continue du spectateur concernant les films, les news et les programmes pour enfants.Pour plus d’information consulter le site www.packarabia.tv



La chaîne MBC est disponible dans le Pack Arabia accessible via les box TV de Free (673), SFR (786) et Orange (507).



The Voice : Un programme remplie de talents aux voix mélodieuses. Un comité d’experts est chargé de former les talents afin de révéler la meilleure voix parmi eux.





La chaîne PNC Food est disponible dans le Pack Arabia accessible via les box TV de Free (660).

Al Mataam : Selon le chef Mohamed, la nourriture ne se réduit pas à la cuisine, c’est plutôt un art créatif. Dans ce programme, il nous apprend à concocter de vrais plats de restaurant.



La chaine MBC 3 est disponible dans le Pack Arabia accessible via les box TV de Free (672), Orange (531) et SFR (787).



Sunny Day : Sunny est la meilleur coiffeuses dans sa ville, elle est aussi une dirigeante naturelle. Elle surmonte tous les obstacles auxquels elle fait face





Dans la même rubrique : Programme TV - Pack Musulman