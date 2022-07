Sur le vif Norvège : des partisans de l'extrême droite percutés en voiture après avoir brûlé le Coran Rédigé par Lina Farelli | Lundi 4 Juillet 2022 à 08:00









Suède : des autodafés du Coran à l'origine de violences urbaines Des partisans de l'extrême droite norvégienne ont été percutés en voiture après avoir brûlé, samedi 2 juillet, un exemplaire du Coran dans la banlieue d'Oslo.Les individus, membres du groupe Stop à l’islamisation de la Norvège, ont fait un autodafé du Coran dans un quartier où vit une importante communauté musulmane. Une action prisée des extrémistes anti-islam dans les pays scandinaves. Des passants, qui ont vu la scène, ont rapidement signifié leur réprobation et même leur colère. Ce fut tout particulièrement le cas pour deux femmes, qui ont décidé de prendre en chasse les auteurs des faits. Une course-poursuite sur l'autoroute, filmée et diffusée sur les réseaux sociaux, s'en est suivie. La voiture des deux femmes a volontairement percuté le 4x4, qui a fini par se retourner. Ses cinq passagers sont sortis indemnes de l'accident.La conductrice est poursuivie pour. Ces faits sont intervenus quelques jours après la fusillade survenue dans un quartier fréquenté par les gays à Oslo. L'attaque, qui a tué deux personnes, est considérée à ce jour par les autorités comme unLire aussi :