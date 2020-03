Morts du coronavirus : lâ€™interdiction des toilettes rituelles levÃ©e

Aussi, « les proches peuvent voir le visage de la personne décédée dans la chambre hospitalière, mortuaire ou funéraire, tout en respectant les mesures barrière définies (…) pour chaque lieu ».



Quant aux effets personnels de la personne décédée, « s’ils ne peuvent pas être lavés à plus de 60°C pendant au moins 30 minutes ou désinfectés », ils doivent être « mis dans un sac plastique fermé pendant 10 jours ».



L’avis (à télécharger plus bas) détaille les bonnes pratiques recommandées pour la prise en charge des décès selon que le décès soit survenu dans un hôpital, dans un EHPAD ne disposant pas d’une chambre mortuaire ou encore au domicile. En revanche, comme recommandé dans l’avis du 18 février, aucun acte de thanatopraxie (soins de conservation des corps) ne doit être pratiqué.



A travers ses recommandations, le HCSP entend ainsi prendre en compte, dans la prise en charge des personnes décédées, la nécessité « de respecter la stricte observance des règles d’hygiène et de mesures de distance physique, mais aussi de respecter dans leur diversité les pratiques culturelles et sociales autour du corps d’une personne décédée, notamment en ce qui concerne la toilette rituelle du corps par les personnes désignées par les proches, ainsi que la possibilité pour ceux-ci de voir le visage de la personne décédée avant la fermeture définitive du cercueil ». .