Monde Liban : Beyrouth sonnée par une double explosion au port, plus de 100 morts Rédigé par Saphirnews | Mercredi 5 Août 2020 à 11:15





Beyrouth est sonnée par une double explosion survenue mardi 4 août. Celle-ci a dévasté le port de la capitale du Liban et ses environs.



Les nombreuses et impressionnantes images qui circulent depuis mardi 4 août sur les réseaux sociaux montrent la violence de la double explosion qui a secoué les Beyrouthins. Son souffle a été tel qu'il a été entendu par des témoins jusqu'à l'île de Chypre, à quelque 200 km de Beyrouth.



Le dernier bilan humain officiel communiqué par le ministère de la Santé fait état d'au moins 78 morts et plus de 3 700 blessés. La Croix Rouge libanaise parle de plus de 100 morts et 4 000 blessés



L'origine du désastre est encore inconnue à ce stade. Dans un premier temps, le directeur général de la Sûreté générale, Abbas Ibrahim, a indiqué qu’elles étaient peut-être dues à des « matières explosives confisquées depuis des années » mais il faudra attendre les conclusions d'une enquête qui vient à peine d'être ouverte. Le gouvernement libanais a décrété une journée de deuil national.*



Les autorités, qui ont déclaré Beyrouth « ville sinistrée » , ont indiqué dans la nuit que la cause des explosions est liée à la présence de quelque 2 750 tonnes de nitrate d'ammonium stockés depuis 2014 dans un entrepôt. Une présence longue de six ans qualifiée d' « inacceptable » aussi bien par le président libanais Michel Aoun que par le Premier ministre Hassan Diab.



De nombreux chefs d'Etat et de gouvernements ont apporté leur soutien au Liban, parmi lesquels le président français Emmanuel Macron qui a exprimé sur Twitter sa « solidarité fraternelle avec les Libanais après l’explosion qui a fait tant de victimes et de dégâts ce soir à Beyrouth ». « La France se tient aux côtés du Liban. Toujours. Des secours et moyens français sont en cours d’acheminement sur place » , a-t-il ajouté, avant de tweeter ce même message en arabe.

Le Liban est plongé depuis des mois dans une grave crise économique. Plus de la moitié de la population est désormais sous le seuil de pauvreté. La catastrophe survenue mardi vient plonger un peu plus les Libanais dans le désarroi.