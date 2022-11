Le traitement de l’islam en France, une illustration d’une crise du modèle républicain ?

« l’intrusion de l’État (…) dans les visions et styles de vie des musulmans »

« classification permanente des individus »

« modérés », « républicains », « islamistes », « fondamentalistes », « séparatistes »

« problème »

Une gestion étatique centralisatrice et régulatrice était déjà à l’œuvre depuis au moins la fin des années 1980 et la naissance en 1989 du CORIF (Conseil de réflexion sur l’islam de France), sous la férule de Pierre Joxe, ministre de l’Intérieur sous François Mitterrand. Mais il y a eu clairement un effet d’emballement avec les premiers attentats islamistes dans les années 1990 puis surtout ceux de 2015, dans des accents de moins en moins dialogiques et, au contraire, de plus en plus répressifs et sécuritaires. Notons qu’il y a cependant eu des phases de dialogue dans l’intervalle, suivant les moments et les ministres en exercice.On constate néanmoins de manière de plus en plus prégnante, comme je l’écris dans mon livre, et qui se traduit par une « extension de la norme », autrement dit, au sens où l’entend le philosophe Michel Foucault (1926-1984), une, musulmans en l’espèce, en, etc. Je ne connais objectivement pas d’autres acteurs sociaux et de religion dans l’Hexagone rangés sous autant de qualificatifs, a fortiori dépréciatifs.Ainsi, ce nouveau contexte de raidissement sur la question du fait islamique a semble-t-il connu un tournant avec le discours des Mureaux d’Emmanuel Macron en octobre 2020 et la Charte pour les principes de l’islam de France initiée également par l’Elysée fin 2020, dans le cadre de la préparation de « la loi contre les séparatismes ». Emmanuel Macron, conseillé notamment par quelques chercheurs, eut de plus en plus tendance à voir l’islamisme comme hégémonique sur l’islam de France et à supposer, ce faisant, que libéralisme religieux et encadrement plus étroit du culte islamique étaient la solution aumusulman.