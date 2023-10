Le choc et l'effroi aprÃ¨s l'attaque au couteau dans un lycÃ©e d'Arras, ce que l'on sait

« Allahou Akbar »

« assassinat en relation avec une entreprise terroriste », « tentative d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste »

« association de malfaiteurs terroriste en vue de préparer des crimes d’atteinte aux personnes »

*L'article sera régulièrement mis à jour.

Près de trois ans jour pour jour après l’assassinat du professeur Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), l’horreur et la stupéfaction ont de nouveau saisi la communauté éducative en France. Une attaque au couteau est survenue, vendredi 13 octobre, dans le lycée public Gambetta-Carnot, à Arras, dans le Pas-de-Calais.Un professeur de lettres est mort des suites de l’attaque qui s’est produit dans la cour de l’établissement cité en plein centre-ville. Deux personnes ont été grièvement blessées, un autre professeur et un agent de sécurité. Aucun élève n'a été touché mais la scène s’est produite sous les yeux de plusieurs d’entre eux. Une cellule psychologique a été ouverte.L’auteur des faits, un homme d'origine tchétchène âgé d’une vingtaine d’années et fiché S pour radicalisation, a été interpellé, de même que son plus jeune frère qui était à proximité du lycée, sans qu'on sache à ce stade les intentions de ce dernier. Les circonstances de l’attaque sont encore floues mais selon une source policière, l’individu aurait crié(Dieu est Grand).Le parquet national antiterroriste (PNAT) s’est saisi de l’affaire et ouvert une enquête pouret. Le président de la République Emmanuel Macron est attendu sur place avec le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin et le ministre de l’Education nationale Gabriel Attal.Lire aussi :