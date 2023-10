IsraÃ«l/Gaza : l'effroyable bombardement d'un hÃ´pital fait plus de 300 morts, Macron rÃ©agit

« un crime relevant d'un génocide et une catastrophe humanitaire »

Le bilan des raids aériens israéliens se fait chaque plus lourd que la veille. Plus de 3 000 personnes sont mortes en dix jours depuis l'attaque du Hamas contre Israël et le nombre va dramatiquement augmenter après le bombardement qui a directement touché l'hôpital Al-Ahli Arabi, en plein centre de Gaza, dans la soirée du mardi 17 octobre.Le premier bilan du ministère de la Santé à Gaza fait état d'au moins 200 à 300 morts mais d'autres sources auxquelles Al Jazeera fait écho parlent de plus de 500 morts. Des centaines de personnes sont ensevelies, des blessés mais aussi des déplacés qui espéraient, par milliers, trouver protection en se réfugiant dans cet hôpital. Al-Ahli Arabi est un des plus vieux établissements de santé de l'enclave palestinienne. Géré par le diocèse épiscopal de Jérusalem, il est dirigé par des anglicans.L'attaque est d'ores et déjà présentée comme la plus meurtrière commise par l'armée israélienne contre Gaza ces dernières années. Les forces armées israéliennes nient toute implication dans ce bombardement, affirmant qu'il serait le résultat d'un tir raté de roquette de l’organisation Jihad islamique. Les Palestiniens dénoncent, quant à eux, un nouveau massacre contre des civils.Le président de l’autorité palestinienne Mahmoud Abbas a décrété trois jours de deuil national. Le porte-parole de la présidence palestinienne, Nabil Abou Roudeina, a dénoncéet estimé qu'Israël en portaitLe Hamas, qui a fustigé, a appeléPlusieurs pays ont exprimé des condamnations fermes, de même que les agences de l'ONU., a signifié le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'Homme, Volker Türk.A Tunis, plusieurs centaines de personnes ont manifesté dans la soirée du drame devant l'ambassade de France pour dénoncer l'attaque mais aussi le soutien indéfectible des gouvernements américain et français exprimé envers Israël après le 7 octobre. Une solidarité forte très mal prise par les défenseurs de la cause palestinienne dont beaucoup estiment qu'elle conforte Israël dans ses choix terribles contre les Gazaouis., a réagi sur X Emmanuel Macron., a aussi exhorté le chef de l'Etat, à l'heure où Israël maintient un siège total sur Gaza et que l'Egypte refuse toujours d'ouvrir sa frontière., a dénoncé le diocèse épiscopal de Jérusalem dans un communiqué.Lire aussi :