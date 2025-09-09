Indignation après la découverte de têtes de cochon devant six mosquées de Paris et de la région

Plusieurs têtes de cochon ont été découvertes, au petit matin du mardi 9 septembre, sur la voie publique devant l'entrée de plusieurs mosquées de Paris et de sa petite couronne, a annoncé sur X Laurent Nuñez. « Une enquête a immédiatement été ouverte », a fait part le préfet de police, qui a dénoncé « des actes abjects ».
Six mosquées ont été ciblées : trois à Paris même, une à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, et deux autres dans les Hauts-de-Seine, plus précisément à Malakoff et Montrouge.
Au lendemain de la chute du gouvernement sur un vote de confiance à l'Assemblée nationale, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a exprimé son indignation, estimant que « s’en prendre à des lieux de culte est d’une lâcheté insondable ». « Tout mon soutien aux responsables et aux fidèles des mosquées touchées par ces provocations insupportables », a-t-il affirmé sur X.
Plusieurs hommes politiques, principalement de gauche, ont fermement condamné ces actes antimusulmans. « Au début la fachosphère s’en prenait aux clandestins, puis est venu le tour des immigrés en situation régulière, ensuite celui des binationaux, maintenant les Français musulmans sur leurs lieux de culte. Nous ne laisserons jamais passer. L’identité de la France c’est Liberté, Égalité, Fraternité ! », a réagi le chef de file des socialistes, Olivier Faure.
« L’islamophobie est un cancer de la société. Soutien à nos compatriotes musulmans encore une fois visés », s'est indigné le coordonnateur national de La France insoumise (LFI), Manuel Bompard.
Plus d'informations à venir
