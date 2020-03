Hiba : Â« J'ai un traÃ®tre Ã  la maison, il a perdu mon respect. Je vis ma vie par procuration Â»

Psycho Hiba : « J'ai un traître à la maison, il a perdu mon respect. Je vis ma vie par procuration » Rédigé par Lalla Chams En Nour | Mercredi 4 Mars 2020 à 11:29





Je suis mariée et maman de deux enfants. Mon mari travaille et je suis actuellement en congé parental. Je suis quelqu’un d’assez solitaire à la base, pas par choix mais parce que je n’arrive pas à créer du lien. Toutes les personnes qui ont croisé un jour mon chemin ont fini par me décevoir et, pour cette raison, je ne laisse entrer personne dans ma sphère privée. Ma famille également m’a déçue. J’ai 9 frères et sœurs et aucun avec qui j’ai une vraie relation franche et fraternelle. Ce que je fais avec eux, c’est arrondir les angles pour éviter les conflits.



Je suis mariée depuis 10 ans et, avec mon mari, ça n’a jamais été génial non plus. J’avais 31 ans lorsque je l’ai rencontré et je pensais l’aimer mais, comme je ne sais pas ce qu’est vraiment l’amour, ne l’ayant jamais rencontré et que je voulais construire une famille et qu’il semblait correspondre à mes critères, je me suis mariée.



Mon mari est né et a grandi en Algérie, dans un village, et moi en France. Lorsque j’étais plus jeune, je m'étais dit que je ne pourrais jamais épouser un Algérien élevé en Algérie car je me sentais trop différente d’eux mais mon mari a d’autres qualités qui m’ont fait changer d’avis et tous les hommes que j’ai pu fréquenter ont été décevants. Mon âge et mon envie d’avoir des enfants m’ont également poussé à franchir le pas.



Je n’ai jamais vraiment été heureuse avec lui. Dès le départ, nous avons rencontré un problème de taille. J’étais encore vierge et nous n’arrivions pas à avoir de rapport sexuel. J’avais un vaginisme, je n’arrivais pas à me laisser aller et avais peur de la pénétration. Nous avons essayé pas mal de choses pour débloquer la situation (gynécologue, intervention chirurgicale, psychologue, psychiatre) mais rien n’a fonctionné.



J'étais, à cette époque, dans un grand désarroi et personne dans mon entourage n’était au courant. J’avais 34 ans lorsque je suis tombée sur un forum qui parlait d’auto-insémination du sperme avec une seringue type doliprane et, miracle, cela a fonctionné presque du premier coup. J’étais enceinte de ma fille sans avoir jamais eu de véritable rapport sexuel. J'étais aux anges, je n’arrivais pas le croire. Je sortais enfin de ce tunnel sombre dans lequel j'étais enfermée depuis bien trop longtemps.



Ma fille est née, magnifique. Bien souvent, j’avais eu envie de divorcer et, pendant une année, j'étais comme dans une bulle de bonheur avec mon bébé, mon mari n’existait pas. C’est vrai, il avait contribué à ma réussite mais j’avais dû me battre comme une forcenée pour qu’il rentre dans ce protocole que j’avais fixé.



J’ai par la suite rencontré un médecin spécialiste dans les problèmes féminins qui m’a dirigé vers celle qui m’a enfin guérie, une kiné spécialiste de ce problème. J'étais guérie mais je n'éprouvais pas de désir sexuel pour mon mari. Nos ébats n’avaient rien d’exceptionnel, c’était mécanique.



En 2018, je suis tombée enceinte de mon deuxième enfant, un deuxième bonheur que j’ai dû de nouveau aller chercher car, malgré ma guérison, quelque chose était brisé. Nous n’avons pas vraiment de désir l’un pour l’autre. Nous faisons chambre à part depuis presque le début de notre mariage et je pense que nous ne nous aimons plus tout simplement et que l’affection et le désir que j’avais pour lui s’est évanoui avec les années pour laisser place à l’indifférence et le manque de respect.



J’ai appris qu’il racontait à sa famille presque tout ce qui se passait chez nous. Moi qui me suis toujours protégée des autres, j’avais un traître à la maison qui rapportait tout. Et tout ça pourquoi ? Pour rien. Est-ce que sa famille est compréhensive et empathique ? Non ! Sa famille est limitée, arriérée et hypocrite. Ont-ils essayé de trouver des solutions ou de nous aider ? Non.



Il m’a trahie pendant plusieurs années, je n’ai plus confiance en lui et il a perdu mon respect. Un de plus qui me déçoit ! Comment puis-je m’ouvrir à lui et le désirer alors que je ne le respecte plus ?



Je précise aussi que nous sommes musulmans et que, quitter mon mari, j’y ai pensé très souvent mais, pour mes enfants, je ne le ferai pas et que si cela venait de lui, ça ne gênerait pas.



Il ne me trompe pas car il est pieux mais il regarde les autres femmes et je dois avouer que ça ne me fait pas grand-chose, à part le faire descendre un peu plus dans mon estime.



En ce qui concerne mes enfants, enfin surtout ma fille qui a 8 ans, je suis très exigeante avec elle en ce qui concerne les études. Je me mets souvent dans des états pas possible car je souhaite qu’elle réussisse sa vie professionnelle. Je suis très nerveuse et ne laisse rien passer, je sais que tout cela vient du fait que je suis malheureuse avec son père et que je vis ma vie par procuration. Ma vie, c’est mes enfants et je ne ferai rien qui puisse les détruire même si je sais qu’avoir comme modèle des parents qui ne s’aiment pas, ce n’est pas fameux.



Voilà mon problème qui, pour moi, n’a pas de solution.

Lalla Chams En Nour, psychanalyste Allons, tout problème trouve sa solution pour peu qu’on en ait vraiment envie. Demandez-vous si c’est le cas. Vous vous êtes mariée sans conviction, donc avec des a priori, des préjugés, et vous semblez être restée coincée dedans. A vous lire, c’est votre mari qui porte toute la responsabilité de la situation, sans que jamais vous ne vous remettiez en cause.



Vous évoquez la question du vaginisme. Peut-être a-t-il été maladroit, mais vous auriez pu vous interroger sur ce refus de vous offrir. C’est cela le féminin, il accueille, sinon rien ne peut marcher entre un homme et une femme. C’est vrai, il faut de la confiance. Mais dès lors que vous l’aviez choisi comme mari, peut-être pouviez-vous faire des efforts, essayer de le comprendre. Vous le méprisez parce qu’il regarde d’autres femmes. Moi je le comprends, il ne trouve pas de complicité avec vous.



Pardonnez-moi d’être directe mais, en effet, rien n’avancera dans votre vie si vous fermez la porte de votre cœur et la bouclez à triple tour.



Votre volonté, votre ego tyrannique s’exprime haut et fort, mais sachez qu’il est mauvais conseiller. Réfléchissez à votre refus de l’homme, en étant tellement puissante que vous en êtes presque à faire des enfants toute seule. Vous ne serez jamais heureuse si vous restez enfermée dans cette (apparente) toute-puissance.



Idem avec votre fille. Et son désir à elle ? Vous dites que vous l’aimez mais vous l’abîmez en la faisant marcher à la baguette selon votre volonté. Qu’y a-t-il de plus important que de laisser les enfants croître dans un climat de compréhension et de respect ?



Je vous bouscule parce que vous dites être consciente que vous vivez votre vie par procuration, vous projetez vos désirs sur vos enfants. C’est le meilleur moyen de les détruire. Calmez-vous, essayez le lâcher prise et interrogez-vous sur l’amour.

La rubrique « Psycho », qu’est-ce que c’est ?



Des psychologues et psychanalystes répondent à vos questions. Musulman(e)s du Maghreb ou de France, professionnel(le)s actif(ve)s exerçant en cabinet, ils réfléchissent à votre problématique et tentent de vous éclairer à travers leur expérience professionnelle et leur pratique spirituelle. Ils peuvent vous aider à y voir plus clair en vous-même ou à mieux décrypter le comportement des personnes de votre entourage.

Ils ne sont pas médecins, même si on les désigne parfois comme des « médecins de l’âme », mais leur rôle est de vous aider à trouver en vous-même la meilleure réponse à vos interrogations sur vos relations aux autres, votre conjoint ou conjointe, vos parents, vos frères et sœurs, vos amis, vos collègues de travail, vos voisins...

Alors, n’hésitez pas, interrogez-les, ils tenteront de vous répondre en s’éclairant des plus belles pensées de l’islam.

Contactez-les (anonymat préservé) : psycho@saphirnews.com