Grèce : un nouveau cadre règlementaire pour les muftis présentée au Parlement

« La symbiose entre les chrétiens et les musulmans de Thrace est un parfait exemple de cohésion sociale en Europe. La Grèce apporte tout son soutien aux efforts de la communauté musulmane et de l’Eglise orthodoxe pour que cette situation se renforce, afin de préserver la situation originale que connait la Thrace »,

Cependant, la Grèce ne reconnait pas les muftis élus par la communauté musulmane et les poursuit souvent en justice pour. La nouvelle législation ne reconnait toujours pas à la communauté musulmane le droit d'organiser des élections internes. Le nouveau texte de loi a été préparé sur les conseils d'une commission de développement rassemblant tous les partis de la Thrace occidentale, dernière région dominée par les Turcs à avoir rejoint la Grèce en 1923.Pour un membre du gouvernement, anonyme, cité par le quotidien, ces modifications législatives envoientet ont pour but de protéger les caractéristiques de l'islam dans la région en la préservant deajoute-t-on.La communauté musulmane de Thrace compte environ 120 000 personnes, et pèse quelque 32 % de la population de la région. 650 000 musulmans vivent en Grèce, pour la plupart à Athènes, la capitale du pays. Ils sont d'origine turque ou bulgare, ces derniers parlant le pomak – la langue des Slaves musulmans – ou la langue romane. Ces dernières années, des immigrés et des réfugiés issus de différents pays ont grossi les rangs des musulmans grecs.Les tentatives de la Turquie pour influencer sa diaspora ont engendré des tensions avec différents pays européens, notamment l'Allemagne qui compte environ trois millions de personnes d'origine turque. Berlin forme d'ailleurs aujourd'hui ses propres imams pour réduire l'influence étrangère sur l'islam allemand.