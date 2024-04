Gaza : à l’hôpital Al-Shifa, le carnage laissé par l’armée israélienne

« terroristes »

« Certains membres du personnel médical ont été tués, torturés ou détenus. Surtout, ils ont été assiégés pendant deux semaines sans aucun matériel médical, ni même de nourriture ou d’eau

Nous n’avons pas encore de chiffres définitifs, mais il ne fait aucun doute que de nombreux civils ont été tués soit directement par les forces d’occupation israéliennes soit morts de faim. »

« journalistiquement irréprochable, en datant et sourçant chaque image »

Carnage et désolation. L’armée israélienne s’est retirée, lundi 1er avril, de l’hôpital Al-Shifa après deux semaines d’un siège à l’issue duquel elle déclare avoir tué plus de 200et arrêté plus de 900 personnes soupçonnées d’être affiliées au Hamas et au Jihad islamique. Le complexe hospitalier, qui était le plus grand de la bande de Gaza, présente désormais une triste image en cette fin du mois du Ramadan : c’est un établissement de santé en ruines que le monde découvre. Pire, des dizaines de corps en décomposition ont été retrouvés. Des véhicules militaires ont même roulé sur des corps selon les premiers témoignages de civils et de médecins sur place., a déclaré Raed al-Nims, porte-parole du Croissant-Rouge palestinien.La guerre menée par Israël contre Gaza a provoqué la mort de quelque 33 000 personnes, très largement des civils. Face au carnage qui n’est pas prêt d’arrêter, le député LFI de Paris, Aymeric Caron, a affirmé qu'il travaille sur un filmafin de documenter les atrocités commises par l’armée israélienne et sensibiliser les parlementaires sur le drame en cours.Lire aussi :Cessez-le-feu à Gaza : une résolution de plus de l’ONU méprisée par Israëlhttps://www.saphirnews.com/Cessez-le-feu-a-Gaza-une-resolution-de-plus-de-l-ONU-meprisee-par-Israel_a30159.html