Sur le vif Face à la menace d'une fermeture administrative, la mosquée des Bleuets résiste Rédigé par Lina Farelli | Vendredi 21 Novembre 2025









La juridiction administrative a décidé de faire droit à la demande de la mosquée, à savoir transmettre au Conseil Constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur la loi permettant au préfet de fermer tout lieu de culte.



« En clair a été demandé au Conseil d'État de poser la question de la constitutionnalité de cette loi portant atteinte directement aux libertés fondamentales » , ont fait savoir les responsables du lieu de culte musulman par la voie d'un communiqué publié mercredi 19 novembre.



« Le Conseil Constitutionnel ne se prononcera pas avant plusieurs semaines : de facto l'arrêté initial pris par le préfet expirera le 5 décembre. En clair, la mosquée des Bleuets restera ouverte, quelle que soit la décision du Conseil constitutionnel, lequel devra répondre à une question fondamentale » , s'est félicité la mosquée.



« Le Conseil d’État a choisi de renvoyer l’affaire au Conseil constitutionnel. Cela signifie que rien n’est décidé, et que toute tentative de fermeture est pour l’instant arrêtée. La mosquée reste ouverte, et c’est une étape importante dans la défense de nos droits et de la dignité de notre communauté. Mais le dossier continue » , a prévenu Smaïn Bendjilali, aussi appelé l'imam Ismail, appelant ses fidèles à soutenir une cagnotte de 12 000 € « pour couvrir les frais de justice et assurer que notre voix reste entendue » .



Lire aussi :

Marseille : la justice suspend la fermeture de la mosquée des Bleuets, voici pourquoi La mosquée des Bleuets, à Marseille, demeure ouverte, mais le bras de fer qui l'oppose à la préfecture des Bouches-du-Rhône n'est pas pour autant terminé. Alors que sa fermeture administrative a été empêchée en octobre dernier par le tribunal administratif de Marseille , ce devait être au tour du Conseil d'Etat, saisi par le ministère de l'Intérieur, de trancher.La juridiction administrative a décidé de faire droit à la demande de la mosquée, à savoir transmettre au Conseil Constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur la loi permettant au préfet de fermer tout lieu de culte., ont fait savoir les responsables du lieu de culte musulman par la voie d'un communiqué publié mercredi 19 novembre., s'est félicité la mosquée., a prévenu Smaïn Bendjilali, aussi appelé l'imam Ismail, appelant ses fidèles à soutenir une cagnotte de 12 000 €Lire aussi :







