Face à l'interdiction des messes publiques, des catholiques se mobilisent par des prières de rue

Ces manifestations font suite à la décision du Conseil d'Etat, rendue samedi 7 novembre, de ne pas suspendre les restrictions imposées par l'Etat aux cultes . La requête, adressée par des associations, fidèles et membres du clergé catholiques qui demandent la reprise des messes publiques, a été déboutée par la plus haute juridiction administrative française, avançant queLe Conseil d’Etat rappelle toutefois que l’ensemble des lieux de culte restent ouverts, que les fidèles sont autorisés à s’y rendre pour des enterrements ou des mariages si les réunions ne rassemblent pas plus de 30 personnes pour le premier, six personnes pour le second, et qu’ils peuvent également y pratiquer leur culte individuellement.Il estime, en outre, nécessaire que le gouvernement apporteafin qu'elles soient mieux explicitées. Il précise aussi qu’qui valent aussi pour les lieux de culte musulmans, juifs et de toute autre confession.L’avocat Henri de Beauregard, qui a porté la requête le recours devant le Conseil d’Etat d’une association plaignante, a expliqué à La Croix que la mobilisation observée du côté des catholiques découle d’un sentiment d’injustice de fidèles qui observent queDes appels ont été lancés auprès des catholiques à se mobiliser les prochains dimanches devant les églises.Après la décision du Conseil d’Etat, l’Eglise catholique a, de son côté, déploré la décision du Conseil d'Etat, indiquant qu’elle reste vigilanteLire aussi :Et aussi :