Face à Al Jazeera, les réponses de Macron aux « contre-vérités » répandues dans le monde musulman

« les extrémistes violents qui détournent la religion et qui commettent des violences au sein de l'islam ».

« On a traduit ce combat que je menais comme étant un combat contre l'islam. Non, au contraire. La France est un pays où il y a plusieurs millions de nos concitoyens dont la religion est l'islam. Je ne vais pas les combattre. Ils sont pleinement citoyens, ils veulent vivre en paix. Et nous avons des pays amis partout dont la religion majoritaire est l'islam »

« au nom de l'islam et détournant cette religion, des extrémistes violents font le pire. Et ils ne sont pas terroristes. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils déscolarisent des enfants, ils les endoctrinent et ils justifient la violence. Sur notre sol en France, ils agissent en connexion avec des groupes à l'étranger. Et donc ce à quoi nous nous sommes attelés depuis trois ans avec beaucoup de force, c'est justement d'essayer de réduire leur emprise pour protéger notre peuple et pour protéger, entre autres aussi, les Français de confession musulmane »

« Ce qui nourrit la haine, c'est l'ignorance. Et les tyrans de ce monde entretiennent cela. Et donc l'arme la plus efficace contre les tyrans, contre ces extrémistes dans la durée, c'est la connaissance »

« investir dans la connaissance de nos civilisations, en créant des chaires dans les pays du Proche et Moyen-Orient et des pays arabes, à la fois sur évidemment la civilisation musulmane mais la civilisation européenne, les Lumières, la philosophie française et la culture française, de développer en France des chaires universitaires pour mieux connaître la civilisation musulmane. (…) Dans ce combat contre l'ignorance, j'aurai besoin de toutes les femmes et les hommes de bonne volonté, quelle que soit leur religion. »

Près d'un mois après son discours concentré sur la lutte contre le séparatisme islamiste, Emmanuel Macron a tenu à clarifier ce qu’il devait entendre par la lutte contre l’islamisme radical. Pour lui, il s’agit de combattre, a déclaré le chef de l'Etat.Cependant, aujourd'hui à ses yeux,, a-t-il assuré. Dans le sens de son discours prononcé aux Mureaux, il s'est engagé à