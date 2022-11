Erkin Ablimit : « Le simple soupçon de séparatisme suffit à l’incarcération, la torture, la mort des Ouïghours en Chine »

Les Ouïghours. Histoire d'un peuple sacrifié

Nous sommes toujours gênés (dans nos actions) les campagnes mensongères sino-communistes. Mais nous parvenons petit à petit à intéresser, voire à rallier de plus en plus de gens à notre cause. Sur le plan de la politique nationale française, des personnes comme André Gattolin, Maud Petit, Philippe Bouriachi (respectivement sénateur, députée et élu municipal) ont répondu présents aux sollicitations de l’UIO (l’Union internationale des Ouïghours), l’association qui sert de relai à notre gouvernement représentatif de notre minorité à l’étranger. Occasionnellement, l’eurodéputé Raphaël Glucksmann nous a aussi prêté de l’attention malgré un emploi du temps très chargé. Je le félicite d’ailleurs pour son livre consacré à notre souffrance (une préface très exactement du livre, chez Tallandier, signé de Laurence Defranoux ndlr). L’eurodéputé islandais Birgir Thorarinsson s’est déplacé en personne au congrès. Je tiens aussi à remercier l’ambassadeur des États-Unis en France pour ses encouragements.Après, il s’agit d’une bataille stratégique à distance avec la Chine, qui invente toujours de nouvelles mesures arbitraires comme l’expérimentation de médicaments toxiques dernièrement sur des Ouïghours. Ce à quoi nous répondons par des mesures d’urgence comme le lancement d’un projet consistant à mettre en place des bases électorales partout où sont émigrés des gens de notre Turkestan oriental. Ceci afin d’organiser de nouvelles élections présidentielles et de construire une organisation en vue d’une éventuelle indépendance que nous souhaitons très très fort.Voilà pourquoi j’ai choisi Paris, capitale de la patrie des droits de l’Homme. La démocratie y a ses racines et il y a eu de grands philosophes. C’est une puissance mondiale, elle siège au Conseil de sécurité de l’ONU en compagnie de la Chine... Et en plus, j’ai la chance d’y résider.